Lotyšsko čelí prílivu migrantov z Bieloruska, na hraniciach preto vyhlásili núdzový stav

Pohraničná stráž zadržala stovky ľudí

Pobaltské štáty vinia Lukašenka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2021 (Webnoviny.sk) - Lotyšsko v utorok vyhlásilo na hraniciach s Bieloruskom núdzový stav. Pohraničná stráž, ale aj ozbrojené sily a polícia, tak budú môcť použiť fyzickú silu pri vracaní nelegálnych migrantov do krajiny, z ktorej prišli.Stav núdze potrvá od 11. augusta do 10. novembra, informovala tlačová agentúra BNS. Takýto stav tiež umožní ozbrojeným silám a polícii asistovať pohraničnej stráži pri predchádzaní nelegálnej migrácii.Lotyšsko, podobne ako susedná Litva, čelí prílevu prevažne irackých migrantov prichádzajúcich z Bieloruska. BNS s odvolaním sa na pohraničnú stráž informovala, že medzi 6. augustom a 10. augustom zadržali 283 ľudí, ktorí prekročili hranice z Bieloruska, a celkový počet za tento rok sa tak vyšplhal na 343.Pobaltské krajiny, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie a ich hranice predstavujú jej vonkajšie hranice, vinia vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že podporuje prílev migrantov. Podľa nich tak robí v odvete za európske sankcie voči Bielorusku.Zvyšujúci sa počet migrantov z Iraku a Afganistanu, ktorí sa snažia prísť z Bieloruska eviduje aj Poľsko. Tamojšia vláda to nazvala bieloruskou hybridnou vojnou proti Európskej únii.