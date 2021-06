Lukašenkov režim zareagoval na sankcie Únie, Minsk prerušil spoluprácu na obmedzovaní nelegálnej migrácie

Zástupca Únie má odísť

Cichanovská podporuje spoluprácu

Aerolinkám zakázali prelety

28.6.2021 (Webnoviny.sk) - Bielorusko sa v pondelok odplatilo Európskej únii (EÚ) za sankcie a pozastavuje s ňou spoluprácu na zamedzenie nelegálnej migrácie. Tiež zakázalo vstup na svoje územie predstaviteľom z eurobloku.Bieloruské ministerstvo zahraničia uviedlo, že Bielorusko podnikne kroky na pozastavenie readmisnej dohody s EÚ, ktorá má zabrániť nelegálnej migrácii.„S hlbokou ľútosťou konštatujeme, že nútené pozastavenie platnosti dohody bude mať negatívny dopad na spoluprácu s EÚ v oblasti boja proti nelegálnej migrácii a organizovanému zločinu,“ uviedol rezort.Už skôr bieloruský prezident Alexander Lukašenko varoval, že sa jeho krajina už nebude usilovať obmedziť prílev nelegálnych migrantov do únie, a Litva zase obvinila Bielorusko, že umožňuje prekročiť ich spoločnú hranicu.Rezort bieloruskej diplomacie tiež oznámil uvalenie cestovného zákazu na bližšie nešpecifikovaných predstaviteľov EÚ, ktorí sa zúčastnili na navrhovaní sankcií proti Bielorusku, povolá svojho vyslanca pri EÚ na konzultácie a požiada zástupcu únie v Minsku Dirka Schuebela, aby opustil krajinu.Bielorusko zároveň pozastaví účasť na programe EÚ Východné partnerstvo, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu s viacerými bývalými sovietskymi štátmi.Opozičná líderka Sviatlana Cichanovská skritizovala kroky Minsku a uviedla, že bude naďalej úzko spolupracovať s EÚ.„Môj tím a všetky demokratické sily budú naďalej spolupracovať s našimi európskymi partnermi a urobia všetko pre to, aby našu krajinu zastupovali tí, ktorí majú skutočne právo hovoriť v mene ľudí,“ vyhlásila Cichanovská.Podľa nej je Východné partnerstvo „program, ktorý otvára veľa príležitostí pre našu krajinu, vrátane vzdelávania, kontaktov s ľuďmi a nových politických a ekonomických väzieb“ a Lukašenko chce o to všetko Bielorusov pripraviť.Európska únia vo štvrtok uvalila na Bielorusko nové ekonomické sankcie za nútený odklon dopravného lietadla a následné zatknutie opozičného novinára.Sankcie sa zameriavajú na kľúčové časti Bieloruského exportu - uhličitan draselný, ktorý je bežnou prísadou do hnojív, ropné výrobky či export tabakového priemyslu. Predtým únia zakázala bieloruským aerolíniám prelety nad jej územím aj používanie jej letísk.Lukašenko odsúdil európske sankcie ako súčasť „hybridnej vojny“, ktorú vedie Západ proti Bielorusku.