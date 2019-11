Lukašenkovi naklonený nový bieloruský parlament sa zíde 6. decembra

Na snímke Alexandr Lukašenko, ktorý 11. októbra vyhral prezidentské voľby, sa po piatykrát oficiálne ujal funkcie hlavy štátu, keď v Paláci nezávislosti v Minsku slávnostne zložil prezidentskú prísahu v piatok 6. novembra 2015. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 18. novembra (TASR) - Nový parlament, ktorý vzišiel z nedeľňajších volieb v Bielorusku, sa na svojom ustanovujúcom zasadnutí zíde 6. decembra, informovala v pondelok agentúra BelTA.Všetkých 110 zvolených poslancov parlamentu zastupuje politické strany lojálne bieloruskému autoritárskemu prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi. Ako podľa agentúry TASS spresnila ústredná volebná komisia, ide o Bieloruskú vlasteneckú stranu, Republikánsku stranu práce a spravodlivosti a Liberálnu demokratickú stranu. Do nového parlamentu boli zvolení aj predstavitelia občianskeho združenia Biela Rus, ktoré tiež podporuje politiku súčasnej vlády v krajine.Bieloruská opozícia nebude mať v dolnej komore parlamentu, Snemovni reprezentantov, žiadneho svojho zástupcu. Vyplýva to z predbežných výsledkov sčítania hlasov, ktoré v pondelok v Minsku zverejnila ústredná volebná komisia.Opozičné strany sa ešte pred voľbami sťažovali, že mali veľké problémy s registráciou svojich kandidátov i pozorovateľov. Volebná komisia napokon pred parlamentnými voľbami zaregistrovala len 37 z 54 navrhovaných kandidátov opozície.Svoje právo voliť v týchto parlamentných voľbách využilo 77,22 percenta voličov, čo je o tri percentná viac ako pri hlasovaní v roku 2016. Volebná komisia dodala, že zhruba polovica zo zúčastnených voličov využila možnosť odovzdať svoj hlas predčasne - v čase od 12. novembra do 16. novembra.Na parlamentných voľbách v Bielorusku bolo akreditovaných viac ako 1000 medzinárodných pozorovateľov.