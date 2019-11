Súdny dvor EÚ zaevidoval žalobu EK voči Maďarsku

Americký miliardár a filantrop George Soros pred stretnutím s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudeom Junckerom 27. apríla 2017 v Bruseli. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 18. novembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie zaevidoval žalobu Európskej komisie (EK) voči Maďarsku pre protimigračný balík zákonov, ktorý je známy pod označením "Zastavme Sorosa". Informoval o tom v pondelok spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na súd sídliaci v Luxemburgu.EK v júli zverejnila rozhodnutie zažalovať Maďarsko na luxemburskom súde pre súbor protimigračných zákonov, ktorým Maďarsko kriminalizuje pomoc žiadateľom o azyl a obmedzuje právo žiadať o štatút utečenca. Tým sa dostal proces právneho konania voči Maďarsku, iniciovaný vlani v júli, do tretej etapy.Maďarská vláda 25. júla vyhlásila, že je pripravená na súdny proces v spore s EK. Hovorca vlády István Hollik vtedy uviedol, že kabinet aj naďalej trvá na zachovaní predmetných zákonov. Zdôraznil, že uvedený protimigračný balík i novela ústavy zakazujúca usadzovanie migrantov slúžia záujmom občanov Maďarska, ktorí svoj odmietavý postoj k prisťahovalectvu dali jednoznačne najavo v referende, ako aj vo voľbách do národného i Európskeho parlamentu.Index.hu pripomína, že voči Maďarsku prebiehajú na tomto súde ešte procesy vo veci vysokoškolského zákona a zákona o občianskych združeniach. EK v nich síce žiadala na súde zrýchlené konanie, avšak do vynesenia rozsudkov môže uplynúť aj poldruha roka.Poslanci maďarského parlamentu sporný zákon schválili 20. júna 2018. Neformálne označenie tohto balíka "Zastavme Sorosa" súvisí s americkým finančníkom a filantropom maďarského pôvodu Georgeom Sorosom, ktorého Budapešť obviňuje z podpory nelegálnej migrácie. Samotný Soros tieto obvinenia popiera.