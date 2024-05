Luke Hughes nepovažuje Šimona Nemca v New Jersey Devils za konkurenta, ale za kamaráta

Majú talentovaný výber

7.5.2024 (SITA.sk) - Americký obranca Luke Hughes si vo svojej nováčikovskej sezóne v zámorskej hokejovej NHL vyslúžil nomináciu na Calderovu trofej a v obrane tímu New Jersey Devils sa stretol aj so Slovákom Šimonom Nemcom Osud chcel, aby sa po klubovej sezóne stretli ešte minimálne dvakrát, ale už ako súperi na reprezentačnej úrovni. Najprv to bolo v utorkovom prípravnom zápase v Bratislave (začiatok o 18.00 h) a potom aj o šesť dní neskôr už v ostrom vzájomnom súboji Američanov a Slovákov v rámci základnej B-skupiny na majstrovstvách sveta v Ostrave.Američania vzali do Európy kvalitný výber s viacerými zvučnými menami z NHL a najmladší z tria hokejových bratov Hughesovcov sa na to veľmi teší.„Už som hral na jednom svetovom šampionáte. Viem, že je to dlhý turnaj a čo od neho očakávať. Krajiny, ktoré na ňom hrajú, sa nikdy nevzdávajú a tvrdo pracujú. Musíte sa dobre spoznať s ostatnými chalanmi. Idete zápas po zápase a spoločne rastiete ako tím. Myslím si, že tu máme talentovaný výber a určite od seba očakávame úspešný turnaj," povedal Luke Hughes v rozhovore pre denník Šport.Vo svojej nováčikovskej sezóne v NHL v 82 zápasoch nazbieral 47 bodov za 9 gólov a 38 asistencií a niekoľkokrát si zahral v obrannom páre aj so Šimonom Nemcom, ktorý je od neho približne o 5 mesiacov mladší. Čo vraví na jeho výkony?„Hral som túto sezónu s mnohými obrancami, pár celých zápasov som strávil aj vedľa ,Nema'. Je výborným hráčom. Dobre vyváža puky, má dobrú strelu, pri hre používa hlavu a nebojí sa ťažkých situácií. Určite bude pre nás výborný aj v budúcnosti," pochválil svojho slovenského spoluhráča, ale aktuálne aj súpera.„Sme kamaráti, spoluhráči. Každý má v tomto športe miesto a potrebujeme, aby hral čo najlepšie pre náš tím, to isté platí pre mňa. Nevnímame sa ako konkurenti, obaja sme mali dobré sezóny a budeme ešte lepší," uzavrel Luke Hughes.Američania prišli do Bratislavy odohrať posledný prípravný zápas pred MS 2024 v takmer kompletnej zostave, v ktorej chýba už len útočník Brock Nelson. Nechýbajú v nej skúsení hráči ako brankár Alex Lyon, obrancovia Jeff Petry a Seth Jones a tiež útočníci Johnny Gaudreau a Kevin Hayes.Skvelú mladú generáciu zastupujú Cole Caufield, Brady Tkachuk, Trevor Zegras či Matt Boldy. Hlavný tréner amerického tímu je John Hynes (Minnesota Wild), ktorý bol na svetovom šampionáte na Slovensku v roku 2019 jedným z asistentov hlavného trénera Američanov Jeffa Blashilla.„Zo súčasného amerického výberu sa na MS 2019 v Bratislave a Košiciach predstavilo trio Zach Werenski, Johnny Gaudreau a Luke Kunin. Dylana Larkina nepustilo na šampionát zranenie," pripomenul web USA Hockey.