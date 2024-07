Lukostrelkyňa Baránková viedla v prvom kole olympiáde 3:1, ale favoritke nakoniec podľahla (foto)

Aktualizované 31. júla 19:28



31.7.2024 (SITA.sk) -Slovenská reprezentantka v lukostreľbe Denisa Baránková neuspela v 1. kole olympijského luku na OH 2024 v Paríži. Dvadsaťdvaročná Slovenka podľahla francúzskej favoritke Amélie Courdeauovej 3:7.Slovenka na začiatku viedla 3:1, ale potom Francúzka spresnila svoje pokusy, trafila viackrát desiatku, kým Slovenka neudržala vysoký štandard zo začiatku eliminačného kola. Stále iba 18-ročná Cordeauová v kvalifikácii pre nasadzovanie nazbierala 661 bodov, teda o 25 viac ako slovenská lukostrelkyňa, preto bola favoritka prvého vyraďovacieho kola.„Poznáme sa všetci medzi sebou, takže súperku poznám. Ešte sme však nemali priestor strieľať proti sebe. Uvidíme, ako to dovtedy vyladíme. Za mňa to nie je niečo, čo by sa nedalo zvládnuť. Každý zápas je iný a každý bude náročný. Je to už úplne iná súťaž," povedala Baránková ešte po kvalifikácii na adresu svojej francúzskej súperky.Slovenke v stredu podvečer "uletelo" niekoľko šípov vľavo. „Nejaký tlak tam bol a možno aj technická chyba, ešte si to s trénerom musíme pozrieť. Začala som vľavo a posunuli sme to, no stále to nestačilo a nevedela som sa dostať na pravú stranu terča," poznamenala Baránková.„Podľa mňa podala Denisa sympatický výkon. Je to trochu smola, keď Francúzka dala štyrikrát 28 bodov za sebou a to je dobré strieľanie v eliminačke. My sme až takí dobrí neboli a taký je aj výsledok," zhodnotil pre SITA jej tréner Vladimír Hurban mladší.Denisa Baránková sa predstavila už na druhej letnej olympiáde, v japonskom Tokiu v lete 2021 vypadla tiež v 1. vyraďovacom kole.