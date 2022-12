Lula da Silva a Bolsonaro vyjadrili úctu zosnulému futbalistovi Pelému

Nastupujúci brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva i odchádzajúci najvyšší predstaviteľ krajiny Jair Bolsonaro vyjadrili na sociálnych sieťach úctu bývalému brazílskemu futbalistovi Pelému, ktorý zomrel vo štvrtok vo veku 82 rokov. TASR správu prevzala z ich vyjadrení na sociálnych sieťach.





"Málo Brazílčanov vynieslo meno našej krajiny tak ďaleko ako on," uviedol na sociálnej sieti Lula da Silva. Dodal, že mal privilégium, ktoré mnohí mladí Brazílčania nemali. "Videl som Pelého naživo na (futbalových štadiónoch) Pacaembú a Morumbi," uviedol.Pripomenul, že Pelého on sám síce nevidel hrať, ale videl jeho šou, pretože keď mal tento futbalista loptu, "vždy urobil niečo špeciálne, čo sa v mnohých prípadoch končilo gólom".Odchádzajúci brazílsky prezident Jair Bolsonaro vo štvrtok nariadil trojdňový štátny smútok, píše agentúra DPA. "Smútime nad stratou muža, ktorý Brazíliu preslávil vo svete prostredníctvom futbalu. Pretvoril futbal na umenie a potešenie," dodal.Takisto poprosil Boha, aby Pelého prijal do svojho náručia a priniesol úľavu futbalistovej rodine.Lula da Silva zvíťazil v októbrovom druhom kole brazílskych prezidentských volieb nad Bolsonarom s tesným náskokom menej než dve percentá. Do úradu nastúpi v nedeľu 1. januára 2023.Pelé, vlastným menom Edson Arantes do Nascimento, zomrel vo štvrtok vo veku 82 rokov v nemocnici v Sao Paule, kde bol hospitalizovaný viac než mesiac. Príčinou boli komplikácie spojené s rakovinou hrubého čreva, ktorú mu diagnostikovali vlani. Pelé získal s tímom Brazílie titul majstrov sveta vo futbale v rokoch 1958, 1962 a 1970.Štadión Pacaembú sa nachádza v štvrti Pacaembú v brazílskom meste Sao Paolo. V roku 1950 sa na ňom hrali zápasy futbalových majstrovstiev sveta. V Sao Paole sa nachádza i štadión Morumbi.