Legendu Pelého pochovajú v utorok v Santose, miestny klub usporiada 24-hodinovú rozlúčku pre verejnosť

Zdravotný stav sa mu zhoršoval

Nezabudnuteľný kráľ futbalu

30.12.2022 (Webnoviny.sk) - Pohreb legendárneho brazílskeho futbalistu Pelého sa uskutoční v utorok v meste Santos pri Sao Paule. Miestny futbalový klub FC Santos , za ktorý Edson Arantes do Nascimento v minulosti hrával, od pondelka umožní ľuďom uctiť si jediného trojnásobného majstra sveta priamo na svojom štadióne Vila Belmiro. Telo niekdajšieho futbalistu prevezú z Nemocnice Alberta Einsteina v Sao Paule do Santosu v pondelok ráno.FC Santos v oficiálnom stanovisku uviedol, že truhlu s Pelém umiestnia do stredového kruhu hracej plochy na svojom štadióne. Od 10.00 h miestneho času bude mať k nemu presne na 24 hodín prístup verejnosť, aby mu vzdala úctu.Potom ho prenesú cez celé mesto Santos aj okolo domu jeho 100-ročnej matky Celeste, ktorá je pripútaná na lôžko. Potreb sa uskutoční na cintoríne Memorial Necrópole Ecumênica len za účasti rodiny.Pelé zomrel vo štvrtok vo veku 82 rokov. „Kráľ futbalu“ bol od 29. novembra hospitalizovaný v Nemocnici Alberta Einsteina v Sao Paule, pričom v ostatných dňoch sa mu zhoršil zdravotný stav v súvislosti s rakovinou hrubého čreva. Podľa lekárov rakovina pokročila a spôsobila Pelému problémy s obličkami a srdcom.Futbalový velikán mal permanentné zdravotné problémy od roku 2012. Tie sa prehĺbili po jeho operácii bedrového kĺbu. Odvtedy mal obmedzenú mobilitu a na verejnosti sa viackrát objavil iba na vozíčku alebo za pomoci bariel. Bol taktiež viackrát hospitalizovaný pre problémy s obličkami či prostatou.Trojnásobný majster sveta z rokov 1958, 1962 a 1970 Pelé je so 77 gólmi najlepším strelcom Brazílie v histórii. Vo štvrťfinále nedávnych MS v Katare proti mužstvu Chorvátska tento rekord vyrovnala súčasna hviezda „kanárikov“ Neymar.Na klubovej úrovni Pelé pozbieral s tímom FC Santos 10 ligových titulov v štáte Sao Paulo, šesťkrát sa stal celkovým majstrom Brazílie a so svojím materským klubom pridal aj dva triumfy v Juhoamerickom pohári osloboditeľov - Copa Libertadores (1962, 1963). V Európe však nikdy nepôsobil. Kariéru ukončil v americkom tíme New York Cosmos (1975 - 1977) a postaral sa o založenie tradície futbalu pod názvom "soccer" v USA.Po skončení kariéry bol Pelé v rokoch 1995 - 1998 brazílskym ministrom športu. V roku 2000 si spoločne s Argentínčanom Diegom Maradonom prevzali cenu pre najlepšieho hráča 20. storočia. Zatiaľ čo Pelého svojimi hlasmi podporili členovia FIFA , Maradona dominoval v "online" hlasovaní fanúšikov. Neskôr sa Pelé angažoval v charite a pracoval aj ako ambasádor dobrej vôle v Organizácii spojených národov . Chvíľu aj podnikal v športovom biznise.