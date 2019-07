Lunárnu misiu v Indii odložili pre únik paliva

Na snímke indická nosná raketa GSLV Mk.3 na kozmodróme Šríharikota na východnom pobreží Indie v nedeľu 14. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 16. júla (TASR) - Únik paliva v raketovom motore bol príčinou odkladu druhej indickej lunárnej misie Čandraján-2. Uviedli to v utorok noviny Times of India s odvolaním sa na zdroj z prostredia misie, podľa ktorého sa po natankovaní hélia zistil pokles tlaku indikujúci únik paliva alebo dokonca viac netesností na nádrži nosnej rakety GSLV-MkIII.citujú noviny Hindustan Times predstaviteľa Indickej vesmírnej agentúry (ISRO). Netesnosť sa podľa neho podarilo nájsť a vedci robia všetko pre to, aby sa štart mohol uskutočniť koncom júla.Misia Čandraján-2 bola zrušená v noci na pondelok 56 minút a 24 sekúnd pred štartom naplánovaným na 23.21 h SELČ. Indická vesmírna agentúra oznámila, že na príčine bol "technický problém", no podrobnosti stále neuviedla.Tento neúspech je ranou pre vesmírne ambície Indie, ktorá sa chce po USA, bývalom Sovietskom zväze a Číne ako štvrtá krajina sveta pokúsiť o mäkké pristátie na povrchu Mesiaca.Kozmická loď Čandraján-2 pozostáva z mesačného orbiteru, pristávacieho modulu a prieskumného vozidla. Do prípravy misie investovala India 150 miliónov dolárov a všetky jej súčasti vyvinula svojpomocne.Pristávací modul misie Čandraján-2 (v preklade: Mesačné vozidlo-2) by sa mal pokúsiť o mäkké pristátie v blízkosti málo preskúmaného južného pólu Mesiaca. Prieskumné vozidlo sa bude pohybovať po Mesiaci približne 14 dní. Má zhromažďovať údaje o vode, mineráloch, skalných útvaroch či o otrasoch mesačného povrchu a na Zem posielať získané dáta a fotografie.Prvá indická lunárna sonda Čandraján-1 odštartovala v roku 2008 a bola navedená na obežnú dráhu okolo Mesiaca, kde operovala približne dva roky. Indický premiér Naréndra Módí avizoval, že jeho krajiny vyšle do roku 2022 k mesiacu misiu s posádkou.