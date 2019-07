Z masového hrobu pri Rakke vyniesli už vyše 300 tiel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 16. júla (TASR) - Zatiaľ 313 tiel sa našlo v masovom hrobe, ktorý odkryli v júni blízko mesta Rakka na severe Sýrie. Oznámil to v pondelok jeden z miestnych predstaviteľov, ktorého vyjadrenie priniesla tlačová agentúra AP.Podľa Jásira Chamísa, ktorý vedie v Rakke tím zdravotníkov, sa v hrobe nachádzali telá mužov, žien i detí. Predpokladá sa že ide o ľudí, ktorí boli usmrtení alebo zomreli v čase, keď toto mesto ovládala teroristická organizácia Islamský štát (IS).Rakka je známa ako niekdajšie "hlavné mesto" samozvaného kalifátu, vyhláseného IS v Sýrii a Iraku, a tiež ako dejisko zverstiev páchaných touto organizáciou na obyvateľoch, ktorí odmietali jej extrémistickú ideológiu.Spomínaný hrob objavili v polovici júna na poliach pri južnom okraji mesta, ktoré po bojoch z uplynulých rokov zostalo v troskách. V samotnej Rakke a okolí odkryli predtým už viacero podobných hrobov. Na exhumácii pracuje organizácia známa ako Občianska rada Rakky, ktorej cieľom je zhromaždiť dôkazy pre možné súdne procesy s vojnovými zločincami.Pri odkrývaní masových hrobov, ktoré sa začalo v januári 2018, sa podľa Chamísa našlo celkove už 4760 tiel.Rakky sa IS zmocnil v januári 2014 a následne toto mesto zmenil na baštu svojho kalifátu, kde uplatňoval striktný výklad moslimského zákonníka. Spojenými štátmi podporované a Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) oficiálne oznámili víťazstvo nad IS v Rakke 20. októbra 2017.