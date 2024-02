Lunárny modul SLIM prekonal očakávania a prežil ďalšiu lunárnu noc, JAXA hovorí o zázraku

Museli ho vypnúť

Skúsia to ešte neskôr

26.2.2024 (SITA.sk) - Japonský lunárny pristávací modul zareagoval na signál zo Zeme, čo naznačuje, že prežil druhú mrazivú lunárnu noc. V pondelok to oznámila Japonská agentúra pre výskum vesmíru (JAXA) , podľa ktorej je to v podstate „zázrak“, keďže modul nenavrhli na to, aby prežil lunárnu noc. Noc na Mesiaci trvá zhruba dva týždne a teploty tam klesajú na mínus 170 stupňov Celzia.SLIM pristál na Mesiaci 20. januára, vďaka čomu sa Japonsko stalo piatou krajinou, ktorá úspešne pristála na obežnici Zeme. Modul však nedokázal generovať energiu, lebo jeho solárne články boli odklonené od slnka. Niekoľko hodín fungoval na batériu, ale potom sa ho inžinieri rozhodli vypnúť, aby šetril energiu.Energiu nadobudol ôsmy deň po pristátí a niekoľko dní zbieral geologické dáta z mesačných skál a koncom januára prešiel do hibernácie, aby prečkal ďalšiu lunárnu noc.JAXA uviedla, že nedeľňajšia komunikácia s modulom bola krátka, pretože na Mesiaci bolo stále „poludnie“ a SLIM mal veľmi vysokú teplotu - približne 100 stupňov Celzia. Agentúra sa pripravuje nadviazať so SLIM-om kontakt po tom, čo vychladne.

Vedci dúfajú, že nájdu stopy o pôvode Mesiaca porovnaním zloženia mesačných hornín a tých na Zemi.