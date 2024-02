Nečakane zomrela známa moderátorka TV Jojko Lucia Palugyayová

26.2.2024 (SITA.sk) - Zomrela známa bratislavská logopedička Lucia Palugyayová, moderátorka jednej z najúspešnejších relácii detskej televízie Jojko s názvom Rapotáčik.Informovala o tom TV JOJ. Palugyayová nečakane zomrela 20. februára. Moderátorka bola pravnučkou svetoznámeho prešporského vinára a obchodníka Jakuba Palugyaya. O príčine úmrtia televízia neinformovala. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu v Lamači.Lucia Palugyayová sa špecializovala na oblasť vývinu reči u detí v predškolskom veku. Hoci relácia Rapotáčik nemôže nahradiť návštevu u logopéda, bola inšpiráciou pre rodičov a zábavou pre deti.„Je to výborný spôsob precvičovania hlások cez pesničky, slovnú zásobu a tiež spôsob rozprávania sa s deťmi pri každodenných činnostiach. Je to vhodná podporná terapia," povedala o nej pred časom Palugyayová. Svoje vedomosti a znalosti pretavila aj do knihy, ktorej sa od roku 2018 predalo skoro 10 000 kusov a v roku 2019 bola v rebríčku Top ten detských kníh na Slovensku.