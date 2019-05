Lúpežné duo Robbery úradovalo v Mníchove naposledy

Arjen Robben, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 19. mája (TASR) - Dlhoroční krídelníci Bayernu Mníchov Arjen Robben a Franck Ribery sa v sobotňajšom 34. kole najvyššej nemeckej futbalovej súťaže rozlúčili s Allianz Arenou vo veľkom štýle. Obaja naskočili do zápasu proti Eintrachtu Frankfurt (5:1) v druhom dejstve, zapísali sa do listiny strelcov a naposledy pomohli bavorskému klubu k zisku bundesligového titulu.Ročník 2018/2019 priniesol napätie až do posledného kola, no Bayern si prvenstvo o dva body pred Borussiou Dortmund postrážil jednoznačným víťazstvom. Predtým bol boj o titul takýto tesný pred desiatimi rokmi, keď sa oň s Bayernom úspešne preťahoval Wolfsburg. Zverenci Nika Kovača nenechali nič na náhodu a majstrovskú rozlúčku s domácim stánkom rekordného 29-násobného majstra Nemecka zažili Robben s Riberym.povedal na adresu dua "Robbery" tréner Kovač. S klubom sa lúčil aj 33-ročný Brazílčan Rafinha.povedal 35-ročný Robben, ktorý v sobotu vsietil svoj 99. bundesligový gól. Ribery prišiel v roku 2007, dva roky pred Holanďanom, a v sobotu si pripísal rekordný deviaty nemecký titul vo farbách Bayernu.povedal 36-ročný Francúz. V ročníku, ktorý spomenul, Bavori dosiahli historické treble za triumfy v najvyššej domácej súťaži, národnom pohári a Lige majstrov.Poliak Robert Lewandovski si prebral štvrtú trofej pre najlepšieho strelca súťaže. Viackrát sa to podarilo už len Gerdovi Müllerovi, ktorý poradie strelcov vyhral sedemkrát. Ligový triumf pravdepodobne ukončil špekulácie o možnom predčasnom konci Kovača na lavičke.povedal 47-ročný Chorvát.Bayern môže získať ešte jednu trofej, v sobotu 25. mája narazí na Olympijskom štadióne v Berlíne vo finále Nemeckého pohára na RB Lipsko.