Naši hokejisti zrušili tréning, voľno si užijú najmä s rodinami

Košice 19. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti majú za sebou na MS v Košiciach porciu šiestich zápasov v základnej A-skupine a pred sebou už len jeden duel s Dánskom, ktorý je na programe v utorok. Realizačný tím zrušil nedeľňajší dopoludňajší tréning, dvojdňové voľno si hráči podľa Ladislava Nagya užijú najmä s rodinami.Mnohí hráči chcú od hokeja úplne vypnúť, niektorí však budú s napätím čakať na nedeľňajší popoludňajší zápas Nemecko - USA. Práve ten rozhodne, či ešte zostane Slovákom nádej na postup do štvrťfinále, alebo ich v utorok proti Dánom čaká derniéra na tohtoročnom šampionáte.povedal obranca Erik Černák.Slovenských hokejistov chodia do hľadiska povzbudzovať najbližší členovia rodiny a priatelia, počas voľna by s nimi chceli stráviť čas aj mimo ľadu.potvrdil útočník Ladislav Nagy.Napriek tomu, že v hoteli Bankov majú hráči dokonalý gastronomický servis, vyjdú si občas aj do mesta na večeru alebo si posedia na káve. Výber reštaurácie je spoločné rozhodnutie, ale poradným hlasom k nemu prispievajú košickí rodáci.prezradil Černák.