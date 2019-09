Lustrácie novinára A. Valčeka boli legálne, zhodli sa výbor aj SIS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. septembra (TASR) – Lustrácie investigatívneho novinára Adama Valčeka Slovenskou informačnou službou (SIS) boli podľa jej riaditeľa Antona Šafárika legálne. Zhodol sa s ním na tom aj predseda Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS Gábor Grendel (OĽaNO). Valček to berie na vedomie a v oblasti tvrdenia o počte lustrácií sa bude snažiť získať podrobnosti.uviedol Grendel na margo medializovaného lustrovania Valčeka. Podľa Grendela sa výbor zaoberal najmä dvoma otázkami, a to či boli tieto lustrácie legitímne a či neboli odstúpené neoprávneným osobám,Riaditeľ tajnej služby podľa Grendela podal uspokojivú odpoveď, o čom podľa neho svedčí aj fakt, že všetci členovia výboru vrátane opozičných poslancov zobrali Šafárikovo vysvetlenie na vedomie.Lustrácie sa podľa Grendela diali v časoch, keď dochádzalo k narúšaniu objektov SIS.dodal Grendel. Potvrdil, že sa lustrácie vykonávali v rokoch 2016 a 2017.Podľa informácií, ktoré dala polícia k dispozícii Valčekovi, ho mala SIS lustrovať 26-krát v štyroch termínoch. Šafárik toto číslo odmietol s tým, že je to oveľa menej, na čom sa s ním zhodol aj predseda výboru.Valček v reakcii pre TASR uviedol, že sa bude o tvrdení o počte jednotlivých lustrácií snažiť získať podrobnosti, pretože je to podľa neho dôležité vo veci posúdenia dôveryhodnosti dôkazov, ktoré zadovážila polícia.spresnil.Adam Valček sa venoval činnosti SIS vo svojich článkoch aj v čase, keď ho lustrovali, ako ho o tom informoval vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry.