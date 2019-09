Obyvateľov Bratislavského kraja čakajú dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 12. septembra (TASR) - Od piatka (13. 9.) do nedele (15. 9.) sa bude v Bratislavskom kraji konať viacero kultúrno-spoločenských a športových podujatí, počas ktorých bude polícia zabezpečovať ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov aj plynulosť cestnej premávky. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.upozorňuje Martiniaková. V sobotu (14. 9.) bude od 13.00 do 15.00 h neprejazdná Zámocká ulica a od 15.00 do 16.00 h platia čiastočné obmedzenia pre Suché Mýto, Hodžovo námestie a Štefánikovu ulicu. Pre medzinárodné športové podujatie sa musia vodiči pripraviť v piatok v čase od 16.00 do 23.00 h a v sobotu od 15.00 h do polnoci na čiastočné dopravné obmedzenia v okolí Národného tenisového centra. V sobotu bude čiastočné dopravné obmedzenie počas športového podujatia aj na Pribinovej ulici, konkrétne od 10.00 do 18.00 h.V nedeľu policajti upozorňujú na úplnú uzáveru pre všetku dopravu aj chodcov Mosta SNP a Starého mosta od 7.00 do 8.00 h. V ten istý deň bude v čase od 9.00 do 10.00 h čiastočne obmedzená doprava na trase cyklojazdy, teda na Námestí SNP, Štúrovej ulici, Nábreží Dunaja a na Devínskej ceste.Celý víkend budú policajti dohliadať na verejný poriadok a plynulosť cestnej premávky aj v Pezinku a Rači, kde sa koná vinobranie. Aj v týchto lokalitách sa môže byť doprava čiastočne obmedzená.V nedeľu poobede pripravila polícia rozsiahle bezpečnostné opatrenia spojené s plánovaným futbalovým zápasom v treťom bratislavskom okrese.doplnila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Vernika Slamková. Dopravní policajti budú monitorovať situáciu v cestnej premávke.Fanúšikom, ktorí prídu do Bratislavy autami, bratislavskí policajti odporúčajú parkovať pred Klientskym centrom na Tomášikovej ulici. Pre fanúšikov, ktorí prídu do hlavného mesta vlakom, bude zo železničnej zastávky Bratislava-Vinohrady zabezpečený odvoz autobusmi na futbalový štadión.Polícia vyzýva návštevníkov aj účastníkov všetkých podujatí, aby rešpektovali obmedzenia, dodržiavali pokyny polície a ohľaduplnosťou pomáhali k zachovaniu verejného poriadku.