Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 3.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Jerguš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

03. augusta 2026

Ľutovová vyhrala turnaj v Memphise vo veku 16 rokov a 175 dní. Mladšia bola pri debute len jedna hráčka


Tagy: Rebríček WTA Ruská tenistka turnaj WTA víťazka

Kristína Ľutovová vyhrala ako najmladšia aktívny hráčka turnaj na hlavnom okruhu WTA. Šestnásťročná Ruska Kristína Ľutovová sa v nedeľu stala najmladšou aktívnou hráčkou na hlavnom ženskom ...



Zdieľať
ljutoiva 3.8.2026 (SITA.sk) - Kristína Ľutovová vyhrala ako najmladšia aktívny hráčka turnaj na hlavnom okruhu WTA.


Šestnásťročná Ruska Kristína Ľutovová sa v nedeľu stala najmladšou aktívnou hráčkou na hlavnom ženskom okruhu WTA Tour, ktorá získala titul vo dvojhre.

Vo finále turnaja Memphis Classic zdolala krajanku Darju Vidmanovú 1:6, 6:1, 6:3.

Mladučká šampiónka sa stala druhou najmladšou hráčkou, ktorá získala titul vo svojom debute na úrovni WTA. Mladšia bola len Chorvátka Mirjana Lučičová, keď triumfovala na turnaji v Bole v roku 1997. Mala vtedy 16 rokov a 50 dní, Ľutovová mala v čase triumfu v Memphise 16 rokov a 175 dní.

"Toto víťazstvo pre mňa veľa znamená. Chcem ďalej napredovať. Dúfam, že zostanem zdravá a budem len pokračovať v práci na svojich kariérnych cieľoch," uviedla Ľutovová.

Mladá ruská tenistka vstúpila do turnaja WTA 250 na tvrdom povrchu v americkom Memphise ako 229. hráčka rebríčka WTA, po šiestich víťazných zápasoch vrátane jedného v kvalifikácii virtuálne poskočila na 126. priečku. Na začiatku tohto roka bola v ôsmej stovke rebríčka WTA.

Predtým v tomto roku vyhrala 12 zápasov za sebou na dvoch turnajoch nižšej kategórii v USA v Indian Harbour Beach a Sumteri. Napriek tomu nikdy pred minulým týždňom nehrala ani jeden turnaj WTA 125.


Zdroj: SITA.sk - Ľutovová vyhrala turnaj v Memphise vo veku 16 rokov a 175 dní. Mladšia bola pri debute len jedna hráčka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rebríček WTA Ruská tenistka turnaj WTA víťazka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Hlinka Gretzky Cup predstaví novú generáciu talentov. Slovákov preveria hviezdy budúceho draftu NHL
<< predchádzajúci článok
Slovan jediný zatiaľ nezaváhal, prekvapením je Skalica, na dne sú Michalovce a nováčik

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 