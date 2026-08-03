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03. augusta 2026
Ľutovová vyhrala turnaj v Memphise vo veku 16 rokov a 175 dní. Mladšia bola pri debute len jedna hráčka
Kristína Ľutovová vyhrala ako najmladšia aktívny hráčka turnaj na hlavnom okruhu WTA. Šestnásťročná Ruska Kristína Ľutovová sa v nedeľu stala najmladšou aktívnou hráčkou na hlavnom ženskom ...
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3.8.2026 (SITA.sk) - Kristína Ľutovová vyhrala ako najmladšia aktívny hráčka turnaj na hlavnom okruhu WTA.
Šestnásťročná Ruska Kristína Ľutovová sa v nedeľu stala najmladšou aktívnou hráčkou na hlavnom ženskom okruhu WTA Tour, ktorá získala titul vo dvojhre.
Vo finále turnaja Memphis Classic zdolala krajanku Darju Vidmanovú 1:6, 6:1, 6:3.
Mladučká šampiónka sa stala druhou najmladšou hráčkou, ktorá získala titul vo svojom debute na úrovni WTA. Mladšia bola len Chorvátka Mirjana Lučičová, keď triumfovala na turnaji v Bole v roku 1997. Mala vtedy 16 rokov a 50 dní, Ľutovová mala v čase triumfu v Memphise 16 rokov a 175 dní.
"Toto víťazstvo pre mňa veľa znamená. Chcem ďalej napredovať. Dúfam, že zostanem zdravá a budem len pokračovať v práci na svojich kariérnych cieľoch," uviedla Ľutovová.
Mladá ruská tenistka vstúpila do turnaja WTA 250 na tvrdom povrchu v americkom Memphise ako 229. hráčka rebríčka WTA, po šiestich víťazných zápasoch vrátane jedného v kvalifikácii virtuálne poskočila na 126. priečku. Na začiatku tohto roka bola v ôsmej stovke rebríčka WTA.
Predtým v tomto roku vyhrala 12 zápasov za sebou na dvoch turnajoch nižšej kategórii v USA v Indian Harbour Beach a Sumteri. Napriek tomu nikdy pred minulým týždňom nehrala ani jeden turnaj WTA 125.
Zdroj: SITA.sk - Ľutovová vyhrala turnaj v Memphise vo veku 16 rokov a 175 dní. Mladšia bola pri debute len jedna hráčka © SITA Všetky práva vyhradené.
Šestnásťročná Ruska Kristína Ľutovová sa v nedeľu stala najmladšou aktívnou hráčkou na hlavnom ženskom okruhu WTA Tour, ktorá získala titul vo dvojhre.
Vo finále turnaja Memphis Classic zdolala krajanku Darju Vidmanovú 1:6, 6:1, 6:3.
Mladučká šampiónka sa stala druhou najmladšou hráčkou, ktorá získala titul vo svojom debute na úrovni WTA. Mladšia bola len Chorvátka Mirjana Lučičová, keď triumfovala na turnaji v Bole v roku 1997. Mala vtedy 16 rokov a 50 dní, Ľutovová mala v čase triumfu v Memphise 16 rokov a 175 dní.
"Toto víťazstvo pre mňa veľa znamená. Chcem ďalej napredovať. Dúfam, že zostanem zdravá a budem len pokračovať v práci na svojich kariérnych cieľoch," uviedla Ľutovová.
Mladá ruská tenistka vstúpila do turnaja WTA 250 na tvrdom povrchu v americkom Memphise ako 229. hráčka rebríčka WTA, po šiestich víťazných zápasoch vrátane jedného v kvalifikácii virtuálne poskočila na 126. priečku. Na začiatku tohto roka bola v ôsmej stovke rebríčka WTA.
Predtým v tomto roku vyhrala 12 zápasov za sebou na dvoch turnajoch nižšej kategórii v USA v Indian Harbour Beach a Sumteri. Napriek tomu nikdy pred minulým týždňom nehrala ani jeden turnaj WTA 125.
Zdroj: SITA.sk - Ľutovová vyhrala turnaj v Memphise vo veku 16 rokov a 175 dní. Mladšia bola pri debute len jedna hráčka © SITA Všetky práva vyhradené.
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