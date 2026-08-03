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 24hod.sk    Šport

03. augusta 2026

Slovan jediný zatiaľ nezaváhal, prekvapením je Skalica, na dne sú Michalovce a nováčik


Tagy: 2. kolo body Niké liga 2026/2027 prehry víťazstvá

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú po dvoch zápasoch 6 bodov a skóre 7:0. Z nového ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže uplynuli len dve kolá a už je na čele tabuľky najväčší favorit ...



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6a3152d92b884189807609 676x451 3.8.2026 (SITA.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú po dvoch zápasoch 6 bodov a skóre 7:0.


Z nového ročníka najvyššej slovenskej futbalovej súťaže uplynuli len dve kolá a už je na čele tabuľky najväčší favorit na zisk majstrovského titulu a dokonca s dvojbodovým náskokom.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava ako jediní dosiaľ nestratili ani bod a neinkasovali gól. Po triumfoch v Banskej Bystrici (4:0) a doma nad Podbrezovou (3:0) majú 6 bodov a skóre 7:0.

A to ešte v sobotu na Tehelnom poli nechal tréner Yaya Touré oddychovať väčšinu hráčov základnej zostavy, aby boli čerstvejší pred utorkovým pokračovaním v Lige majstrov na severe Európy proti švédskemu majstrovi Mjällby AIF. V porovnaní s domácou odvetou proti gruzínskej Iberii v 2. predkole LM urobil hlavný tréner slovanistov až deväť zmien v zostave.

Pochvala od trénera


"Mali sme množstvo príležitostí. Vyhrali sme 3:0, no rozdiel v skóre mohol byť ešte výraznejší. Teším sa z prístupu hráčov aj z toho, ako pracujú. Vždy sa pozerám prioritne na tím. Mám 25-26 hráčov s výborným prístupom. Hráči mi to v dobrom slova zmysle ešte sťažili pri rozhodovaní sa o zostave pre duel vo Švédsku," uviedol Yaya Touré podľa klubového webu Slovana Bratislava.



Za úradujúcim slovenským majstrom sa sformovala štvorica tímov s dvojbodovým odstupom. Okrem tradičných prenasledovateľov FK DAC 1904 Dunajská Streda, FC Spartak Trnava a MŠK Žilina má po dvoch kolách na konte štyri body aj MFK Skalica. A to sa Záhoráci na konci minulej sezóny ledva zachránili v najvyššej súťaži.

Skalické prekvapenie


Aktuálne majú za sebou remízu v Trnave (1:1) a domáci triumf nad Ružomberkom (2:1). Postaral sa o to mladý Nigérijčan Philip Onyedika, ktorý skóroval dvakrát v rozpätí desiatich minút prvého polčasu. Hostia síce neskôr znížili na 1:2 a domáci Damián Bariš videl v 79. min červenú kartu, Skaličania však víťazstvo ubránili.



"Pre nás sú to nesmierne dôležité body. Od začiatku sezóny sme hovorili, že potrebujeme zachytiť úvod, a to sa nám zatiaľ darí. Som rád, že sme nadviazali na dobrý výkon z Trnavy a doma sme ho potvrdili aj tromi bodmi. Bol to náročný zápas, možno nie veľmi atraktívny pre divákov, ale takéto stretnutia sa jednoducho musia vybojovať," zhodnotil tréner Roman Hudec na sociálnych sieťach skalického klubu.

Šesťgólová remíza


Zaujímavý zápas sa hral v sobotu večer v Košiciach. Padlo šesť gólov a domáci sa s Trenčanmi rozišli remízou 3:3. Košice viedli 2:0 po prvom polčase, ale neskôr aj prehrávali 2:3. Remízu zachránil v poslednej minúte riadneho hracieho času stopér Sebastian Kóša.

"Je to také horko-trpké. Zápas sme mali dlho pod kontrolou a nakoniec máme bod, ktorý sa nám máli. Nesmieme dostávať toľko gólov. Musíme na tom popracovať," vravel Kóša v mixzóne po zápase.


Dvaja bezbodoví


Na spodnom konci na tabuľky sa nachádzajú dve mužstvá, ktoré zatiaľ nezískali ani bod. Okrem nováčika z Banskej Bystrice, ktorý má po dvoch zápasoch skóre 0:6, sú tam aj Michalovčania.

Tí po prehre v Podbrezovej (0:2) odišli naprázdno aj z domáceho súboja proti Žilinčanom. A veľmi smolne, keďže jediný gól dostali v nadstavenom čase druhého polčasu. Strelil ho iba 18-ročný Poliak v drese MŠK Fabian Bzdyl.

"Išli sme za víťazstvom, ale keď nedáte góly, nemôžete vyhrať. Mali sme dve-tri príležitosti, ktoré sme mohli aj mali využiť. Súper bol pod tlakom, ale počkal si a udrel v čase, keď to už možno ani nikto na štadióne nečakal. Teší ma aspoň to, že herný prejav mužstva bol oveľa lepší ako predtým v Podbrezovej," zhodnotil tréner MFK Zemplín Michalovce Anton Šoltis.

Sumár 2. kola Niké ligy 2026/2027:
Slovan Bratislava - Podbrezová 3:0 (1:0)
Košice - Trenčín 3:3 (2:0)
Skalica - Ružomberok 2:1 (2:1)
Dunajská Streda - Banská Bystrica 2:0 (1:0)
Michalovce - Žilina 0:1 (0:0)
Komárno - Trnava 1:2 (0:1)


Zdroj: SITA.sk - Slovan jediný zatiaľ nezaváhal, prekvapením je Skalica, na dne sú Michalovce a nováčik © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 2. kolo body Niké liga 2026/2027 prehry víťazstvá
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