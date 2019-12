Luxembursko vyzýva na diskusiu o uznaní Palestíny ako štátu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 9. decembra (TASR) - Luxembursko v pondelok vyzvalo na rozpravu na úrovni Európskej únie o uznaní palestínskeho štátu, čím by sa poistil prísľub, že otázku Blízkeho východu ministri zahraničných vecí krajín EÚ "dôkladne prediskutujú" na januárovom stretnutí. Informovala o tom agentúra AFP.V liste adresovanom novému vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepovi Borrellovi luxemburský minister zahraničných vecí Jean Asselborn uviedol, že diskusia by mohla podporiť úsilie zamerané na nájdenie riešenia konfliktu na Blízkom východe podľa zásady "dva štáty – dva národy".List, do ktorého AFP nahliadla počas pondelkového stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Bruseli, naznačuje, že členské štáty by mohli o uznaní palestínskeho štátu diskutovať na budúcom stretnutí.Každé rozhodnutie o nadviazaní nových diplomatických vzťahov s ďalším štátom by prijali jednotlivé členské štáty, ale Asselborn chce prinajmenšom diskusiu na úrovni EÚ.napísal Asselborn.povedal. V tejto súvislosti sa Asselborn domnieva, že "je čas začať v rámci Európskej únie diskusiu o možnosti uznania palestínskeho štátu všetkými jej členskými štátmi".Po stretnutí Borrell prítomným novinárom povedal, že ministri súhlasili so zaradením diskusie o situácii na Blízkom východe a mierovom procese do programu svojho ďalšieho spoločného stretnutia, ktoré sa uskutoční v januári.Izrael a jeho spojenec Spojené štáty sú proti uznaniu Palestíny ako štátu. Európska únia doteraz nezaujala jednotný postoj k vzniku palestínskeho štátu, dodáva AFP.