USA žiadajú zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN kvôli provokácii KĽDR

Na archívnej snímke je severokórejský vodca Kim Čong-un (uprostred). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. decembra (TASR) - Spojené štáty v pondelok zvolali na tento týždeň zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) v súvislosti s "provokáciou" Severnej Kórey po tom, ako Pchjongjang dal Washingtonu čas do konca roka na to, aby mu ponúkol ústupky. Informovala o tom agentúra AFP.USA zvolali stretnutie BR OSN namiesto plánovanej schôdzky v súvislosti s ľudskými právami v KĽDR, ktorá je jedným z najautoritárskejších krajín sveta. Spojené štáty v decembri rade predsedajú.Stretnutie sa má venovať nedávnemu vývoju na Kórejskom polostrove vrátane raketových testov a možnému vystupňovaniu provokácii zo strany Severnej Kórey.Bezpečnostná rada OSN zasadala za zatvorenými dverami aj minulý týždeň, keď sa zaoberala raketovými testami KĽDR. Toto stretnutie zorganizovali európske krajiny, ktoré kroky Severnej Kórey odsúdili.Komunistické vedenie v Pchjongjangu dalo Washingtonu čas do konca roka na to, aby prišiel s novou ponukou s cieľom obnoviť jadrové rokovania. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek Severná Kórea pohrozila protiopatreniami.KĽDR v sobotu potvrdila "veľmi dôležitý test" odpaľovacích zariadení pre rakety dlhého doletu.Rokovania o severokórejskom jadrovom programe sú však v slepej uličke od februára 2019, keď sa americký prezident Donald Trump a severokórejský líder Kim Čong-un stretli vo vietnamskom Hanoji. Ich summit sa skončil bez dosiahnutia očakávanej dohody, lebo Severná Kórea žiadala stiahnutie amerických sankcií výmenou za denuklearizáciu, čo Trump nebol ochotný spraviť.Trump v nedeľu na Twitteri napísal, že Kim Čong-un môže stratiť všetko, ak sa zachová nepriateľsky.