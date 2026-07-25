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 24hod.sk    Šport

25. júla 2026

Lyles získal tretí titul majstra USA na stovke svetovým výkonom roka



Noah Lyles vytvoril svetový výkon roka. Olympijský víťaz Noah Lyles sa stal tretíkrát v kariére ...



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france_diamond_league_athletics_89349 676x451 25.7.2026 (SITA.sk) - Noah Lyles vytvoril svetový výkon roka.

Olympijský víťaz Noah Lyles sa stal tretíkrát v kariére majstrom USA v behu na 100 metrov. Na národnom šampionáte v New Yorku zvíťazil časom 9,79 sekundy, ktorý je novým svetovým výkonom roka.


Lyles po slabšom štarte stratil na súperov, no v záverečných 30 metroch predviedol výrazný finiš a presvedčivo zvíťazil. Druhý Ronnie Baker a tretí Kenny Bednarek dosiahli zhodne čas 9,88 sekundy, o poradí rozhodol cieľový fotofiniš. Štvrtý skončil bývalý majster sveta Christian Coleman za 9,93 sekundy.



Richardsonová získala tretí titul


„V hlave som už mal náskok zmazaný. Tréner mi povedal, aby som ich nepustil. Keď som videl, kde je Christian, povedal som si, že ho mám na dosah, a urobil som to, čo viem,“ povedal Lyles. Vyrovnal si tým osobný rekord, ktorý dosiahol pri zisku olympijského zlata v Paríži v roku 2024, a zlepšil doterajší najlepší výkon sezóny 9,82 sekundy.



Tretí titul majsterky USA na stovke získala aj Sha'Carri Richardsonová. Majsterka sveta z roku 2023 a strieborná olympijská medailistka z Paríža zvíťazila časom 10,77 sekundy pred Kaylou Whiteovou (10,90) a Tamari Davisovou (11,00). „Je úžasné byť opäť na dobrom mieste, mentálne, fyzicky aj emocionálne zdravá. Všetko, na čom sme s trénerom pracovali, sa začína pravidelne prejavovať,“ uviedla Richardsonová.



Na šampionáte zaujali aj ďalšie výsledky


Na šampionáte zaujali aj ďalšie výsledky. Olympijský víťaz na 400 metrov Quincy Hall nepostúpil z rozbehov, keď obsadil až 16. miesto.



Sedemnásťročný talent Cooper Lutkenhaus sa naopak bezpečne kvalifikoval do finále behu na 800 metrov, zatiaľ čo majster sveta z roku 2019 Donovan Brazier do finále nepostúpil. Lyles bude v sobotu pokračovať na šampionáte v rozbehoch na 200 metrov.





Zdroj: SITA.sk - Lyles získal tretí titul majstra USA na stovke svetovým výkonom roka © SITA Všetky práva vyhradené.

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