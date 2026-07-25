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25. júla 2026
Pogačar vytvoril rekord na Alpe d’Huez a výrazne zvýšil náskok na Tour de France
Pogačar ovládol legendárne stúpanie na Alpe d'Huez. Slovinec Tadej Pogačar triumfoval v piatkovej 19. ...
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Slovinec Tadej Pogačar triumfoval v piatkovej 19. etape Tour de France po úniku na záverečnom stúpaní na Alpe d'Huez a vytvoril nový rekord výjazdu na legendárny kopec. Úradujúci šampión zároveň zvýšil svoj náskok na čele celkovej klasifikácie na viac ako sedem minút.
Smeruje za ďalším triumfom
Pogačar zaútočil približne 12 kilometrov pred cieľom, v závere dostihol Richarda Carapaza aj Lennyho Martineza a posledných 800 metrov absolvoval osamotene. Časom 35 minút a 26 sekúnd prekonal o viac než minútu 31 rokov starý rekord Taliana Marca Pantaniho z roku 1995.
„Je skvelé vyhrať práve tu. Atmosféra bola bláznivá. Vďaka celému tímu sa mi to napokon podarilo. Dnes som išiel aj pre svojich tímových kolegov a je to skvelé víťazstvo,“ povedal Pogačar. Dodal, že jeho cieľom bolo predovšetkým vyhrať etapu a prekonanie viac ako tridsaťročného rekordu považuje za bonus.
Etapu poznačil aj pád po incidente s divákom
Pre 27-ročného Slovinca to bolo piate etapové víťazstvo na tohtoročnej Tour de France a celkovo už 26. od debutu na podujatí v roku 2020. Zároveň išlo o jeho prvý triumf na Alpe d'Huez, hoci patrí k dominantným jazdcom ostatných rokov.
Druhý skončil Lenny Martinez so stratou šiestich sekúnd, tretí Richard Carapaz zaostal o deväť sekúnd. Olympijský šampión Remco Evenepoel obsadil šieste miesto s mankom dve a pol minúty a v celkovej klasifikácii stráca na Pogačara viac ako sedem minút. Slovinec je tak veľmi blízko zisku piateho celkového prvenstva na Tour de France, čím by vyrovnal historický rekord.
Etapu poznačil aj incident s tímovým vozidlom UAE Emirates-XRG. Auto muselo na záverečnom stúpaní náhle zastaviť po tom, ako na trať vbehol divák. Kolumbijčan Einer Rubio následne narazil do zadnej časti vozidla, utrpel poranenie tváre a musel odstúpiť z pretekov.
Zdroj: SITA.sk - Pogačar vytvoril rekord na Alpe d’Huez a výrazne zvýšil náskok na Tour de France © SITA Všetky práva vyhradené.
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