Lyžiarske strediská bojujú s výkyvmi počasia, zjazdovky v Tatranskej Lomnici pokrýva asi jedno percento prírodného snehu – VIDEO, FOTO

Lyžiarske strediská musia vylepšovať technológiu

Nový technický sneh opäť výrazne zlepší podmienky

31.1.2025 (SITA.sk) - Výkyvy počasia počas zimnej sezóny trápia aj vyššie položené lyžiarske strediská . Hoci priamo vo Vysokých Tatrách hodnotia zatiaľ lyžiarsku sezónu ako veľmi dobrú, aj tam intenzívne vnímajú meniace sa podmienky, a teda často striedajúce sa periódy teplého a studeného počasia.Potvrdil to v piatok pre médiá aj Ján Kozubík, ktorý má na starosti úpravu a zasnežovanie tratí v Tatranskej Lomnici . V súčasnosti tam tvorí sneh na zjazdovkách podľa jeho slov asi jedno percento prírodného. Na zjazdovkách v Tatranskej Lomnici mávajú v priemere podľa Kozubíka 50 až 80 centimetrov snehu."Podmienky vo všetkých strediskách, ktoré obhospodarujeme, sú problematické, pretože teploty počas dňa sú výrazne nad plus, v noci sú v blízkosti nuly, prípadne jemne do mínusu. Sneh mení svoje vlastnosti, teda nie je to ani štandardná úprava, ale snažíme sa z toho vytvoriť čo najviac zimné podmienky," opísal.Podľa hovorcu prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk vo Vysokých Tatrách Mariána Galajdu tak lyžiarskym strediskám neostáva nič iné, len vylepšovať technológiu, aby bola čo najefektívnejšia a aj nie pri ideálnych teplotách mohla produkovať dostatočné množstvo snehu na lyžovačku."Niekedy bolo štandardom, že zima s teplotami mínus 10 stupňov Celzia trvala týždeň či dva, táto perióda bola relatívne dlhá. Teraz môže byť v jeden deň mínus desať stupňov a v druhý plus päť. Strediská teda musia byť maximálne pripravené," skonštatoval.Kozubík však potvrdil, že v stredisku v Lomnici plánujú opäť zasnežovať, ako náhle to podmienky dovolia. "Nový technický sneh opäť výrazne zlepší podmienky, bude sa to lepšie upravovať a hlavne tie problémové miesta," avizoval.Pracovníci strediska si musia v tomto prípade podľa jeho slov vedieť poradiť a reflektovať na zmenu teplôt. "Niekedy sú tu aj podmienky, pri ktorých snehom dovolí vyjsť po zjazdovke iba jediný krát. Minulá zima bola toho príkladom, keď sa stroje ani nevracali do garáží, pretože už nebol možný zjazd po opravenom snehu dole," dodal.Výhodu majú podľa jeho slov niekedy aj nižšie položené strediská. "Inverzné počasie im umožní snežiť, čo u nás, keďže tu máme veľké prevýšenie, nie je možné," poznamenal.