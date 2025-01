Vysoké školy budú mať centrá kybernetickej bezpečnosti, MIRRI na projekt vynaloží viac ako osem miliónov eur

Projekty sú pred podpisom zmluvy

Počet kyberútokov neustále pribúda

Nebezpečný je ransomvér

31.1.2025 (SITA.sk) - Slovenské vysoké školy obdržia finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na vybudovanie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti. Ako pre agentúru SITA uviedol odbor komunikácie Ministerstva Investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR , na projekt bude vynaložených celkovo 8,5 milióna eur.Investícia do kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti je podľa ministerstva kľúčovým krokom k zvýšeniu zabezpečenia digitálnej budúcnosti Slovenska a ochrane našich občanov pred kybernetickými hrozbami.„Kompetenčné centrá, vybudované v spolupráci s akademickým sektorom, sú kľúčovým aspektom zvyšovania kybernetickej bezpečnosti. Tieto centrá budú zohrávať dôležitú úlohu v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania, celoživotného vzdelávania a prípravy odborníkov v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. Budú garantovať expertízu pri tvorbe metodík a vzdelávacích materiálov a podieľať sa na výskumnej a expertnej činnosti v oblasti kyberbezpečnosti," zdôraznilo MIRRI.Doplnilo, že projekty predložené vysokými školami, ktoré úspešne prešli odborným hodnotením sú momentálne pred podpisom zmluvy.Ministerstvo zároveň podľa vlastných slov uskutočňuje viacero projektov zameraných na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, tak prostredníctvom priamo realizovaných projektov, ako aj zrealizovaných a pripravovaných výziev, do ktorých sa mohli a budú môcť zapojiť rôzne subjekty verejnej správy.Enormný nárast počítačovej kriminality zaznamenali orgány činné v trestnom konaní podľa údajov Generálnej prokuratúry SR predovšetkým v rokoch 2020 až 2022. Účastníci expertnej konferencie Jesenná ITAPA 2024 sa ešte v novembri minulého roku zhodli, že počet kyberútokov neustále pribúda a už nejde len o individuálnu činnosť hackerov, ale organizovaných skupín.Ich potenciálnym cieľom sú všetci a nikto nie je voči nim 100-percentne odolný. Moderní hackeri pôsobia profesionálne, majú vlastné call centrá a dokážu ľudí oklamať tak, že si to častokrát ani nevšimnú. O kybernetických útokoch je podľa expertov už možné hovoriť ako o ekonomike.„Posledná veľká štúdia, ktorá rozoberala objem financií, ktorý sa pretočí v tejto oblasti, je 8 miliárd dolárov (7,6 miliárd eur). A to hovoríme len o oficiálnych číslach,“ uviedol v novembri 2024 generálny riaditeľ Sekcie informačných technológií na Ministerstve financií SR Erik Minarovič.V súčasnosti sú najväčším rizikom útoky ako ransomvér, teda útoky spočívajúce v šifrovaní dát s následným vydieraním, sociálne inžinierstvo, či útoky na dodávateľský reťazec.„Kyberkriminalitu môžeme prirovnať k obchodu s drogami - len má nižšie náklady a riziká. A situácia sa zhoršuje, keď útočníci využívajú nové technológie, napríklad umelú inteligenciu, na ešte sofistikovanejšie spôsoby prenikania do systémov,“ zdôraznil v novembri Uros Zust z ISACA (medzinárodná profesionálna asociácia zameraná na IT governance) s tým, že kyberútok si v súčasnosti môže kúpiť ktokoľvek.„Je tu na to reálne trh. A skutočne nikto sa nemôže považovať za odolného voči kyberkriminalite. Ak má útočník všetky potrebné zdroje, znalosti a čas, je veľmi ťažké jeho pokusom zabrániť,“ dodal.