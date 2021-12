Lyžiarske strediská sa pripravujú na otvorenie, je to ich posledná šanca na záchranu sezóny

Lyžiarske

lyžiarske

Posledná šanca na záchranu sezónu

Podnikatelia nešetria kritikou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.12.2021 (Webnoviny.sk) -strediská vo Vysokých Tatrách sa pripravujú na otvorenie. Premiér Eduard Heger v utorok na sociálnej sieti uviedol, ževleky v režime OP by mali byť spustené od sobotyPodľa hovorcu prevádzkovateľa strediska v Tatrách Mariána Galajdu sa už čaká na upresnenie týchto informácií po zasadnutí vlády.Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, zámerom je podľa jeho slov otvoriť tie zjazdovky, ktoré sa v tomto čase dokážu na lyžovačku reálne pripraviť, konkrétne pôjde o časť zjazdoviek na Štrbskom Plese.Otvorenie lyžiarskych stredísk a tiež hotelov počas vianočných sviatkov je podľa Galajdu posledná šanca na to, ako zachrániť najdôležitejšiu časť zimnej sezóny.„Bolo by veľkou škodou, ak by ani vo vybranom režime, teda OP, a pri dodržaní všetkých nastavených preventívnych opatrení nebolo možné sprístupniť všetky služby, ktoré hotely môžu poskytovať,“ skonštatoval.Informácie o otvorení lyžiarskych stredísk a hotelov, ktoré by podľa vyjadrení niektorých politikov mali byť dočasne otvorené len počas dvoch týždňov, a to po 25. decembri, v stredu skritizovali zamestnávatelia a podnikatelia združení vo Zväze cestovného ruchu SR (ZCR). Podľa nich sú nedostatočné a zmätočné.Obmedzovanie ubytovacej kapacity a potreba negatívnych testov pre návštevu hotelov a penziónov, bez možnosti využívať služby reštaurácii či iných voľnočasových služieb, nepovažujú za uvoľnenie podmienok. Vyzvali vládu prehodnotiť ohlásené pravidlá pre poskytovanie služieb cestovného ruchu, aby boli podmienky porovnateľné s tými, ktoré sú v okolitých krajinách.Zväz opakovane poukazuje na skutočnosť, že opatrenia prijaté v súvislosti s tzv. lockdownom umožňujú aj naďalej voľný pohyb a vycestovanie slovenských občanov do okolitých krajín a využívanie tamojších služieb hotelov, gastro prevádzok či lyžovania.