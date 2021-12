Ministerka Kolíková má v„šuplíku“ návrh zákona, ktorý by umožnil povinné očkovanie proti koronavírusu

Ústavnoprávna rovina

Vážne politické rozhodnutie

8.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) má v „šuplíku" paragrafové znenie návrhu zákona, ktorý by umožnil vytvoriť priestor pre povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády. „Môj osobný názor je, že je namieste, aby vláda uvažovala o povinnom očkovaní," povedala Kolíkova s tým, že v ústavnoprávnej rovine v tejto oblasti nevidí problém.„Osobne sa domnievam, že sa tu dá uvažovať o rozsahu povinného očkovania prinajmenšom pre osoby 18+," vyhlásila ministerka.Osobitne je v tejto súvislosti podľa nej potrebné uvažovať aj nad prípadnými sankciami, ktoré môžu byť vysoké ale aj symbolické.Kolíková však pripustila, že ani v strane SaS, ktorej je nominantkou, nie je na problematiku povinného očkovania jednotný názor. „Je to vážne politické rozhodnutie," dodala.