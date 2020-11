Lyžiarske strediská TMR v Jasnej a vo Vysokých Tatrách začali s technickým zasnežovaním.

Lyžiarske strediská v Jasnej a vo Vysokých Tatrách spustili v piatok technické zasnežovanie.







"Začali sme zasnežovať tak, ako nám to poveternostné podmienky umožnili, teda od nadmorskej výšky 1500 metrov nad morom. Začíname zo Skalnatého Plesa smerom dole, zjazdovky Esíčko a Generál. Ak nebude robiť problémy vietor a ochladí sa, chceme výkon zasnežovania postupne zvyšovať a vytvoriť plynulú líniu až do Tatranskej Lomnice," uviedol riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.Zasnežovanie spustili aj v Jasnej v Nízkych Tatrách. "Snežíme v lokalite Brhliská a od Lukovej smerom nadol po Priehybu, nižšie nám to podmienky zatiaľ neumožňujú. Chceli sme začať zasnežovať aj na južnej strane Chopku, avšak pre silný vietor sme to museli zatiaľ odložiť," povedal šéf lyžiarskych tratí v Jasnej Martin Kupčo. Doplnil, že len čo sa podmienky zlepšia, predpokladajú, že výkon zasnežovania zvýšia.Obe lyžiarske strediská predbežne informovali, že v prípade priaznivého vývoja poveternostných podmienok ako aj aktuálnej situácie by prvých lyžiarov chceli privítať 4. decembra.