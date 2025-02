Lyžiarske strediská využili mrazivé počasie, vo Vysokých Tatrách a Jasnej opäť spustili snežné delá

3.2.2025 (SITA.sk) - Mrazivé počasie prinieslo do horských stredísk vo Vysokých Tatrách Jasnej opäť nový sneh. Opäť však nie prírodný, ale technický. Teploty klesli počas uplynulých dvoch nocí pod bod mrazu, pohybovali sa v rozmedzí od mínus siedmich do mínus dvoch stupňov Celzia, čo lyžiarske strediská využili na doplnenie zásob snehu. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk Marián Galajda Vďaka ochladeniu zasnežovali Vysoké Tatry na zjazdovkách na Jakubkovej lúke, v Tatranskej Lomnici, dosnežovať bude aj Štrbské Pleso. Rovnako takýmto spôsobom pribudol sneh aj na Chopku z južnej aj severnej strany."Doterajším zasnežovaním doplnili strediská na zjazdovky tony snehu, ktorý bude následne postupne rozhŕňaný tak, aby boli podmienky pre lyžiarov čo najlepšie. Priemerná výška snehovej pokrývky pred aktuálnym zasnežovaním bola pol metra snehu, vďaka zasnežovaniu by sa mohla zvýšiť, respektíve doplniť sneh na najexponovanejších miestach," opísal Galajda.Okrem mrazu je pre úspešné dopĺňanie snehových zásob podľa hovorcu dôležité aj to, že fúka len minimálny vietor, čo zvyšuje efektivitu zasnežovania. Vo Vysokých Tatrách a v Jasnej je aktuálne otvorených spolu viac ako 60 kilometrov zjazdoviek.