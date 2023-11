Lyžiarske stredisko Malinô Brdo plánuje otvoriť zimnú sezónu skôr

9.11.2023 (SITA.sk) -Už teraz si môžu lyžiari zakúpiť sezónne skipasy, ktoré sú online v predpredaji so zľavou viac ako 20% a ďalšími benefitmi ako napríklad 10% zľavy v gastre či 30% zľavu na servis lyží. Čakanie na spustenie zimnej sezóny, ktorá je naplánovaná na 22. 12. 2023 si návštevníci Hrabovskej doliny môžu spríjemniť wellnessom v unikátnej samoobslužnej kontajnerovej saune pod holým nebom.V predaji sú už aj špeciálne produkty ako zvýhodnená sezónka pre seniorov nad 70 rokov alebo skialpová sezónka. "Skialpinistická sezónka je novinka. Už pred rokom bol o tento produkt značný záujem, takže teraz sme ho posunuli do predpredaja za zvýhodnené ceny cez e-shop." povedala marketingová šéfka skiparku Marianna Luka.Čoskoro bude spustená vianočná súťaž na Facebooku, v ktorej bude možné vyhrať nielen sezónny skipas, ale aj rodinnú lyžovačku či víkendový pobyt. Stredisko pripravuje aj veľkú celovíkendovú akciu – SnowShow, ktorá sa bude konať počas jarných prázdnin.Súčasťou technickej pripravenosti strediska je generálna údržba a revízia všetkých dopravných zariadení v stredisku ako lanoviek, tak aj vlekov. Dôležitou súčasťou je aj obnovenie vozového parku. Tento rok bude mať stredisko k dispozícii 3 plne funkčné pásové vozidlá na upravovanie svahu a poskytovanie čo najlepšej lyžovačky pre všetkých lyžiarov.Malinô Brdo takisto posilňuje umelé zasnežovanie, aby sa mohlo počas prvých mrazov zasnežovať a otvoriť stredisko čo najskôr ako to bude možné. Riaditeľ strediska Milan Rezník vysvetlil, akými spôsobmi maximalizujú efektivitu technického zasnežovania:je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.Informačný servis