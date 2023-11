Pre vstup Ukrajiny do Únie sú potrebné len dva prvky, tvrdí veľvyslankyňa Mathernová

9.11.2023 (SITA.sk) - Pravidlá a postupy sa počas procesu vstupu Ukrajiny do Európskej únie podľa veľvyslankyne EÚ na Ukrajine Katariny Mathernovej upravia.„Neexistuje žiadny vzorec v otázke rozširovania EÚ. Potrebné sú dva prvky. Prvým je politická vôľa a druhým je schopnosť oboch strán na rozšírenie. Ak by jeden z týchto prvkov chýbal, nastal by problém,“ povedala Mathernová vo štvrtok na tlačovej konferencii v Kyjeve. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravdaVeľvyslankyňa EÚ pripomenula, že v posledných desiatich rokoch sa EÚ nerozširovala. Dôvodom bol nedostatok takzvanej „chuti na rozšírenie“.Avšak krajiny EÚ po roku 2022 radikálne zmenili názor a teraz existuje silná podpora vstupu nových štátov, čo dáva prístupovému postupu Ukrajiny flexibilitu.