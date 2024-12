Lyžiarsku sezónu v Bachledovej doline otvorili s novou lanovkou i tréningovým centrom

Nová odpojiteľná sedačka

14.12.2024 (SITA.sk) - V lyžiarskom stredisku v Bachledovej doline v Ždiari v sobotu spolu s otvorením lyžiarskej sezóny oficiálne otvorili aj Národné tréningové centrum . Podujatie odštartovala prezentácia pretekárov a merané tréningy na profesionálnej trati.Novinkou v stredisku je zároveň šesťsedačková lanovka. Ide o výsledok investície v celkovej výške takmer 9,7 milióna eur. Projekt dotáciou podporil aj Fond na podporu športu vo výške 4,9 milióna eur.S výstavbou lanovej dráhy začali v stredisku koncom minulého roka. Nová odpojiteľná sedačka bude obsluhovať zjazdovky Furmanec I a Furmanec II, má 66 šesťmiestnych vozňov. Čas jazdy predstavuje necelé štyri minúty.Poslúži aj pre mladých športovcov v rámci spomínaného Národného tréningového centra. Zároveň umožní návštevníkom dostať sa do strediska priamo zo Ždiaru, Jezerska a Malej Frankovej až na hrebeň Spišskej Magury.Dĺžka trasy lanovky predstavuje 1 100 metrov a prevýšenie 230 metrov, lanovka dokáže prepraviť 2 950 ľudí za hodinu. V stredisku tiež investovali 1,4 milióna eur do posilnenia zasnežovania.Projekt tréningového centra spolu s novou lanovkou predstavuje podľa Zuzany Kuchtovej zo strediska Bachledka významný krok pre rozvoj športu a turizmu v regióne. Ako ešte v októbri informoval štátny tajomník ministerstva cestovného ruchu a športu Ján Krišanda , investícia bola zaradená do investícií národného športového významu.Tréningové centrum bude slúžiť pre športovcov, ktorí študujú na Strednej športovej škole v Poprade. Celoročné horské stredisko Bachledka sa nachádza 30 kilometrov severne od mesta Poprad a 15 kilometrov od poľských hraníc v Ždiari. Navzájom spája tri doliny s prístupom do strediska z každej z nich, Bachledovu dolinu, Malú Frankovú a Jezersko.V stredisku sa nachádza aj Tréningové centrum Otta a Vlada Krajňáka, v prevádzke je tiež 2,5 kilometra dlhá sánkarská trať, detský areál a Gorgyho lyžiarska škola. Stredisko je členom skupiny Tatry Super Ski, ktorá združuje 18 lyžiarskych stredísk v Poľsku a v Tatrách s využitím jedného skipassu.