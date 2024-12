Spoplatnenie skitouringu v lyžiarskych strediskách odložili o rok, informoval hovorca lyžiarskych stredísk Galajda

Regulovanie počtu skituristov

Presmerovanie turistického chodníka

Ohrozovanie užívateľov zjazdových tratí

14.12.2024 (SITA.sk) - Pôvodne ohlásený nový spoplatnený program pre skituristov na zjazdovkách vo Vysokých Tatrách nahradí počas aktuálnej zimnej sezóny bezplatný testovací režim. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa lyžiarskych stredísk Marián Galajda . Vyznávačom turistiky na lyžiach tak bude slúžiť v Tatranskej Lomnici ako oficiálna výstupová trasa dočasne presmerovaný turistický chodník, podobným spôsobom vyjdú v ústrety aj skituristom v stredisku na Štrbskom Plese.Tento krok prevádzkovateľ konzultovali aj so Správou Tatranského národného parku . Lyžiarske stredisko v Tatranskej Lomnici avizovalo spoplatnenie skialpu ešte v závere novembra, krátko pred dnešným otvorením lyžiarskej sezóny v Tatranskej Lomnici režim upravilo.„Definovali a pripravili sme legálny postup, ktorého cieľom je regulovať nekontrolovaný nárast počtu skituristov na zjazdovkách. Nový režim mal spoplatniť skiturizmus na zjazdovkách ako službu, ktorú fanúšikom tohto športu v podobe každodenne upravovaných zjazdoviek poskytujeme, a ktorú sme doplnili aj o rôzne benefity v podobe zliav a poistenia zásahu Horskej záchrannej služby. V stredisku pod Lomnickým štítom sme sa však napokon vzhľadom na aktuálne trasovanie turistického chodníka, ktorý sa na niekoľkých miestach prekrýva so zjazdovkami a opakovane ich križuje, ako aj na očakávanú aktualizáciu návštevného poriadku, rozhodli odložiť spoplatnenie skiturizmu o rok,“ vysvetlil riaditeľ strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský . Riaditeľ Tatranského národného parku Peter Olexa potvrdil, že počet skituristov v zimnom období v Tatrách narastá, vrátane tých, ktorí sa pohybujú po zjazdovkách.„Keďže chodník z Tatranskej Lomnice na Skalnaté Pleso koliduje s telesom zjazdovky, chceme zabezpečiť, aby sa návštevníci využívajúci túto trasu mohli pohybovať po ňom bezpečne, a aby nedochádzalo k život ohrozujúcim situáciám v dôsledku kolízii medzi lyžiarmi, skituristami a pešími turistami. Správa TANAP-u sa dohodla s prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska v Tatranskej Lomnici na opatreniach, ktoré zvýšia bezpečnosť, ale zároveň budú v súlade s platným návštevným poriadkom národného parku,“ uviedol.Výsledkom je podľa jeho slov spomínané dočasné presmerovanie turistického chodníka vyznačením obchádzkovej trasy pre zimnú sezónu 2024/2025. Bezplatne ju budú môcť používať všetci zimní turisti. Povinnosťou pre všetkých bude pritom rešpektovanie prevádzkového poriadku strediska.Prevádzkovateľ horských stredísk sa spolu so Správou Tatranského národného parku dohodol aj na ďalšom postupe. Pripomína, že nová podoba výstupovej trasy bude z dôvodu bezpečnosti, ako aj ochrany prírody, záväzná pre všetky osoby vstupujúce na zjazdovky mimo lyžiarov so skipasmi a záchranárskych zložiek.Skituring v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese bude k dispozícii počas celej prevádzkovej doby strediska, no v druhom spomínanom stredisku bude večerný skituring zrušený. Strediská spolu so správanou národného parku tiež avizujú dôkladnejší monitoring dodržiavania výstupových trás a rešpektovania prevádzkového času strediska. Spoplatnenie skituringu vo vysokotatranských lyžiarskych strediskách vstúpi napokon do platnosti až od sezóny 2025/26.Ich prevádzkovateľ pripravil spoplatnenie skiturizmu na zjazdovkách ako reakciu na masovosť a časté nerešpektovanie pravidiel pohybu po zjazdovkách, ktoré pravidelne viedlo k ohrozovaniu všetkých užívateľov zjazdových tratí. Kým niektoré strediská vo svete už skiturizmus na zjazdovkách zakázali úplne, v Tatrách sa rozhodli pre formu známu aj z iných slovenských stredísk.„Spoplatnenie skiturizmu je zároveň formou podieľania sa na nákladoch na zasnežovanie a úpravu zjazdoviek, ktorá strediská stojí každoročne milióny eur. Ďalšou dôležitou témou vyžadujúcou si zásadné riešenie je obrovský tlak skituristov na vystupovanie po zjazdovkách mimo prevádzkových hodín strediska, čo predstavuje každodenné extrémne riziko kolíznych situácií pri úprave zjazdoviek a zároveň poškodzovanie pripravených trás vyžadujúce si ďalšie náklady na ich úpravu,“ doplnil Galajda.