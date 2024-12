Lyžiarsku sezónu zaháji na Slovensku aj ďalšie stredisko, po Štrbskom plese otvorí prevádzku aj Tatranská Lomnica

Otvorenie lyžovačky v Tatranskej Lomnici

Definitívny zoznam trás

11.12.2024 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách otvorí v sobotu prevádzku ďalšie lyžiarske stredisko, pôjde o Tatranskú Lomnicu. Pripravených bude pre lyžiarov sedem zjazdoviek. Informoval o tom v stredu hovorca prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska Marián Galajda Lyžovať sa bude z Čučoriedok až do Tatranskej Lomnice. K dispozícii budú zjazdovky Čučoriedky západ/východ, Štart západ/východ, Grand Slnečná, Buková hora západ, Javorová cesta. Lyžiarske stredisko v Tatranskej Lomnici otvoria týždeň po spustení lyžovačky na Štrbskom Plese.„Na takmer siedmich kilometroch zjazdoviek je aktuálne v priemere pol metra snehu. V prevádzke bude 4-kabínková lanovka, 6-sedačková oranžová lanovka, 4-sedačková lanovka na Čučoriedky a pre peších turistov aj lanovky na Skalnaté Pleso a Lomnický štít," avizoval riaditeľ strediska Dušan Slavkovský Rovnako aj otvorené trasy v Jasnej v Nízkych Tatrách sa od víkendu rozrastú na trojnásobok. Lyžiari tak budú mať k dispozícii takmer 30 kilometrov upravených zjazdoviek!„Otvorený bude už aj nástupný bod Lúčky a prví lyžiari sa budú môcť spustiť po zasnežených a upravených zjazdovkách z Chopku smerom na juh cez Zadné Dereše a po Zjazdárskej až do Krupovej. Na severe otvárame obľúbené trate Turistická, Lúčky, Petra Vlhová a robíme všetko preto, aby sme dokázali otvoriť aj zjazd z Chopku na sever,“ priblížil riaditeľ strediska Jiří Trumpeš Definitívny zoznam trás podľa neho potvrdia uverejníme na webe a sociálnych sieťach ešte pred víkendom. Strediská opakovane apelujú na lyžiarov, aby dodržiavali prevádzkový poriadok a nevstupovali na uzatvorené a pripravované trasy z dôvodu vysokého rizika úrazov. Práve nerešpektovanie týchto pravidiel stálo za ďalšími zápismi do štatistík úrazov v lyžiarskej sezóne 2024/25.