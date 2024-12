Šutaj Eštok tvrdil opak. Vyšetrovanie kauzy AllatRa podľa polície neprebieha

Vedúci prokurátor bol uvoľnený z funkcie

Prokurátor zastavil trestné stíhanie

11.12.2024 (SITA.sk) - Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru nevykonáva vyšetrovanie vo veci združenia AllatRa/Tvorivá spoločnosť . Pre agentúru SITA to uviedol Odbor komunikácie a prevencie policajného prezídia.Informáciu, že vo veci pôsobenia údajnej sekty koná ÚBOK zverejnil v októbri minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s tým, že ide o živé vyšetrovanie, preto sa k veci nemôže bližšie vyjadrovať. „ÚBOK koná, v tejto veci prebieha vyšetrovanie,“ uviedol v októbri Šutaj Eštok.V súvislosti s kauzou AllatRa/Tvorivá spoločnosť požiadal koncom októbra námestník krajského prokurátora v Žiline Martin Kováč o uvoľnenie z funkcie vedúceho prokurátora, na základe čoho ho generálny prokurátor Maroš Žilinka k 1. novembru uvoľnil z funkcie. Tomuto kroku predchádzalo odporučenie Rady prokurátorov SR na odvolanie Kováča.Kováč v trestnej veci spojenej so sektou AllatRa/Tvorivá spoločnosť predvolal na výsluch novinárku Investigatívneho centra Jána Kuciaka (ICJK) Karolínu Kiripolskú. Zároveň mu vyčítali, že nekonal vo veci prokurátorky, ktorá bola spájaná so sektou.Prokurátor oddelenia závažnej kriminality Generálnej prokuratúry SR po preskúmaní spisového materiálu zastavil trestné stíhanie vo veci zločinu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, v ktorej bola podozrivá česká novinárka, ktorá sa zaoberala pôsobením sekty AllatRa a Tvorivá spoločnosť.Skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, totiž nie je trestným činom. Trestné stíhanie sa týkalo českej reportérky Kristiny Cirokovej z portálu Seznam Správy. Tá konkrétne upozornila, že sa na Slovensku skrýva vodca sekty AllatRa, ktorého na Ukrajine vinia z niekoľkých zločinov. Niektoré úkony v konaní vykonávala prokurátorka Krajskej prokuratúry Žilina Lucia Pavlaninová, ktorá je spájaná so sektou. V tejto súvislosti už čelí disciplinárnemu návrhu.