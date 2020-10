Lyžovanie SP: Braathen vyhral, Adam Žampa s prvými bodmi na 28. mieste

Nór Lucas Braathen zvíťazil v nedeľňajšom obrovskom slalome Svetového pohára alpských lyžiarov. V rakúskom Söldene sa na prvé miesto (2:14:41 min) vyšvihol z piateho miesta po 1. kole, druhý skončil Marco Odermatt s odstupom piatich stotín sekundy a tretí bol ďalší Švajčiar Gino Caviezel, ktorý zaostal o 0,46 s. Slovenský reprezentant Adam Žampa získal tri body za 28. miesto (+3,46 s), jeho brat Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola.





Výsledky obrovského slalomu SP v Söldene:

Braathen dosiahol vo veku 20 rokov premiérový triumf v prestížnom seriáli. "Som veľmi silný z mentálnej stránky, veril som vo víťazstvo. Urobil som pre to maximum, veril som si na pódium, ale že sa z toho zrodilo víťazstvo, je čerešnička na torte. Vďaka psychickej sile som bez stresu a môžem bojovať o úspechy. Teraz sa sústredím na techniku, myslím si, že za dva roky som urobil obrovský kus práce," povedal Nór v televíznom interview. Premiérové pódiové umiestnenie v kariére si pripísal aj 28-ročný Caviezel, ktorý si neudržal vedúcu pozíciu po 1. kole.Muži absolvovali úvodnú súťaž zimy na ľadovci Rettenbach v ideálnych podmienkach. Tie so štartovým číslom 1 využil Slovinec Žan Kranjec, ktorý včas nasadzoval do oblúkov aj v strmej časti, nabral rýchlosť a z nej ťažil v záverečnej plochejšej pasáži. Obhajca veľkého glóbusu Aleksander Aamodt Kilde z Nórska prišiel o šancu zabodovať, keď príliš zatlačil na vnútornú lyžu, ktorá sa mu vypla na tvrdej zmrznutej zjazdovke. Ku Kranjecovi sa na štyri stotinky priblížil svojím typickým agresívnym prejavom ďalší Nór Henrik Kristoffersen.Elitnú žrebovanú sedmičku uzavrel Francúz Alexis Pinturault, víťaz predchádzajúcich dvoch súťaží v Söldene (2016, 2019) sa na trati svojho trénera napriek chybe medzi prvým a druhým medzičasom udržal v tesnom závese za najlepšími. O zmenu na čele sa postaral až Caviezel s dvanástkou, ktorý síce na prvých dvoch medzičasoch mierne zaostával, no najrýchlejšie zvládol finálne bránky v zjazdárskom postoji a usadil sa na čele o šesť stotín pred Kranjecom a o 0,10 s pred Kristoffersenom. Rozdiely boli malé, priebežne štvrtý Pinturault strácal 0,15 s, do pol sekundy sa zmestil ešte aj Nór Leif Kristian Nestvold-Haugen na ôsmej pozícii, v sekunde sa "tiesnilo" štrnásť lyžiarov.V 2. kole sa na trati slovinského trénera darilo predovšetkým mužom zo žrebovanej skupiny 8-15. Odermatt predviedol najrýchlejšiu druhú jazdu a zo siedmeho miesta sa posunul na druhé. Prekonal ho jedine Braathen, ktorý figuroval po 1. kole na piatej pozícii. Caviezel sa dopustil veľkej chyby už krátko po štarte a z premiérového triumfu sa radoval Braathen. Získal 100 bodov a usadil sa na čele celkového poradia SP i hodnotenia disciplíny.Adam Žampa s 31-kou sa po dojazde v 1. kole zaradil na 24. priečku (+2,04 s), predstihli ho štyria súperi s vyššími štartovými číslami, ale neunikol mu postup do 2. kola, v ktorom sa jeho postavenie vo výsledkovej listine nezmenilo. Mladší z bratskej dvojice Andreas sa na trať dostal s číslom 57, stratil až 3,05 s a nezmestil sa do postupovej tridsiatky.





1. Lucas Braathen (Nór.) 2:14,41 min,

2. Marco Odermatt +0,05 s,

3. Gino Caviezel (obaja Švaj.) +0,46,

4. Alexis Pinturault (Fr.) +0,49,

5. Henrik Kristoffersen (Nór.), Loic Meillard (Švaj.) obaja +0,56,

7. Žan Kranjec (Slov.) +0,77,

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nór.) +1,04,

9. Thibaut Favrot (Fr.) +1,21,

10. Luca de Aliprandini (Tal.) +1,37,

... 28. Adam ŽAMPA +3,07, Andreas ŽAMPA (obaja SR) nepostúpil do 2. kola



Celkové poradie SP a obrovského slalomu (po prvej súťaži):



1. Braathen 100 bodov,

2. Odermatt 80,

3. G. Caviezel 60,

4. Pinturault 50,

5. Kristoffersen, Meillard po 45,

... 28. Adam ŽAMPA 3