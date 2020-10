Na Nemeckom pohári sa slovenská hokejová reprezentácia v novembri nepredstaví

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia sa v novembri nepredstaví na medzinárodnom turnaji o Nemecký pohár . Podujatia plánujú Nemci organizovať od 5. do 8. novembra v Krefelde.Okrem výberu Slovákov sa z turnaja odhlásili aj Rusi. Informáciu priniesol nemecký magazín EishockeyNews. Dôvodom odhlásenia oboch výberov je situácia okolo pandémie koronavírusu.Slovenská hokejová reprezentácia na Nemeckom pohári štartovala bez prerušenia od roku 2004. Odvtedy sa jej trikrát podarilo podujatie ovládnuť, raz skončila druhá a päťkrát tretia."Prípravy na Nemecký pohár vrcholia, no musíme riešiť menoslov účastníkov, keďže ruský aj slovenský tím sa odhlásili. Získali sme však potvrdenie štartu Lotyšov, obzeráme a ešte po jednom výbere," prezradil prezident Nemeckého zväzu ľadového hokeja (DEB) Franz Reindl magazínu EishockeyNews. Okrem domácich Nemcov by na podujatí nemali chýbať ani Švajčiari.Reindl tiež informoval, že turnaj by sa mal konať bez účasti divákov.