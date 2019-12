Lyžovanie-SP: Vlhová štvrtá v obrovskom slalome, sklamanie Shiffrinovej

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v utorňajšom obrovskom slalome Svetového pohára štvrté miesto. Vo francúzskom Courcheveli zaostala za víťaznou Taliankou Federicou Brignoneovou o 48 stotín sekundy, na pódiové priečky sa pred ňu dostali aj druhá Mina Fürst Holtmannová z Nórska (+0,04 s) a tretia Švajčiarka Wendy Holdenerová (+0,44). Mikaela Shiffrinová skončila prekvapujúco až na 17. pozícii s mankom 1,65 s na víťazku.





Dvadsaťdeväťročná Talianka sa dočkala prvého úspechu v tejto disciplíne od vlaňajšieho novembra, keď sa radovala v americkom Killingtone. "Išla som veľmi agresívne a zároveň s ľahkosťou. Lyžovala som si po svojom a trať vydržala až do konca," povedala Brignoneová, ktorá sa na prvé miesto vyšvihla z tretej priečky po 1. kole.V ňom vyštartovala ako prvá fenomenálna Shiffrinová, no išla príliš vlažne, predstihli ju všetky súperky z renkingovej top-sedmičky, celkovo trinásť z pätnástky a štyri pretekárky jej nadelili vyše sekundu. V ďalšom priebehu kola v poradí klesla na 19. priečku so stratu 1,33 na vedúcu Holtmannovú. Vlhová v tejto súvislosti v cieli 1. kola pre RTVS povedala: "Je teplo a podmienky sú tu všelijaké. Vzhľadom na to Mikaelin tréner ako staviteľ trate druhého kola zrejme nemôže urobiť nejaké špeciality, uvidíme. Ona tiež nie je stroj, prvé kolo pokazila, ale v druhom pôjde naplno. Ja tiež, boľavú nohu síce stále cítim, ale nezaoberám sa mojimi zraneniami a stavom môjho tela, každú jazdu chcem ísť čo najlepšie. Myslím si, že dnes som v prvom kole išla veľmi dobre spodnú časť, v hornej to nebolo úplne optimálne, pozriem si to na videu."Vlhová išla na trať so sedmičkou. Na dynamickom kurze s pravidelnými líniami bez výrazných prelomov a povrchových selekcií mala pár jemných zaváhaní, ale to vyplývalo z jej vysokého ataku bránok. Napriek drobným chybičkám získala tempo do dolnej časti, ktorú prešla najlepšie zo všetkých. Na vedúcu Nórku oproti druhému medzičasu (+0,55 s) získala 39 stotín. Holtmannovej jazda bola nespútaná a vyrovnaná na celom svahu, do druhého kola si zobrala náskok desatiny, resp. 13 stotín na Talianky Martu Bassinovú a Brignoneovú. Vlhová sa usadila na štvrtej priečke, od vedúcej Nórky ju delilo 16 stotín sekundy, ale na svoju veľkú rivalku Shiffrinovú získala 1,20 s.Shiffrinová si v druhej jazde mierne polepšila, ale 17. miestom si bez viditeľnej chyby pripísala svoj najhorší výsledok v dejisku, kde triumfovala v štyroch súťažiach SP za sebou vrátane predchádzajúcich dvoch "obrákov". "Vlastne nič nebolo zlé a napriek tomu som zjavne nebola rýchla. Nemôžem zvíťaziť zakaždým a ak nezvíťazím, neznamená to, že som urobila chybu. Ďalšie dievčatá sú rýchle a zaslúžia si uspieť. Niekedy je na vine lyžiar a nie materiál," uviedla Shiffrinová pre portál ORF. Z piatej pozície zaútočila Holdenerová, ktorá si udržala výhodnú stopu až do záverečných bránok a dostala sa na čelo. Vlhová pred ňou mala náskok 21 stotín, ktorý agresívnou jazdou najprv zvyšovala, no stratila v spodnej časti a po jedenástom najlepšom čase 2. kola sa zaradila až za Švajčiarku, ktorá dosiahla premiérové pódiové umiestnenie v technicky najnáročnejšej alpskej disciplíne. Vlhovej na 29. pódium v kariére SP chýbali štyri stotiny, mala rovnaký čas ako Nemka Viktoria Rebensburgová."Pocity nie sú najlepšie, asi som urobila priveľa chýb, pred cieľom na rovine som spravila jednu obrovskú. Bolo to postavené trošku rovnejšie, nabrala som rýchlosť a do ďalších bránok som išla neskoro. Na strmine by som možno stratila menej, ale toto už bolo tesne pred cieľom. V každom obrovskom slalome sa posúvam vyššie a vyššie, ale chcela som viac. Mám ďalšie body, som však nahnevaná, chcela som pódium," povedala pre RTVS Slovenka, ktorú okrem problémov s holennou kosťou trápila aj choroba: "Už ani neviem, ako sa cítim, zas som trocha ochorela. Snažím sa to brať pozitívne, vždy, keď mi niečo je, jazdím rýchlo. Ale už čakám, kedy sa skončí rok a potom to bude lepšie."Brignoneová vygradovala svoj výkon a v cieli mala 44-stotinový náskok pred Holdenerovou. Bassinová sa prepadla na siedme miesto, ale 24-ročná Holtmannová bojovala o víťazstvo, pripravila ju o ňu výraznejšia chyba, pri ktorej sa dostala príliš pod bránku. Neslávila premiérový triumf, ale aspoň prvé pódium, Brignoneová dosiahla jedenáste víťazstvo v pretekoch SP, šieste v "obráku". Vedie hodnotenie disciplíny so ziskom 225 bodov, Vlhová je siedma spoločne s Holdenerovou (108). V celkovom poradí SP zostala na čele Shiffrinová (546) pred Brignoneovou, Rebensburgovou a slovenskou reprezentantkou, tá má na konte 288 bodov.Výsledky obrovského slalomu SP v Courcheveli:1. Federica Brignoneová (Tal.) 2:12,59 min, 2. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) +0,04 s, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,44, 4. Petra VLHOVÁ (SR), Viktoria Rebensburgová (Nem.) obe +0,48, 6. Sara Hectorová (Švéd.) +0,59, 7. Marta Bassinová (Tal.) +0,77, 8. Maria Therese Tvibergová (Nór.) +0,86, 9. Marlene Schmotzová (Nem.) +0,89, 10. Alice Robinsonová (N. Zél.) +0,98Celkové poradie SP (po 10 súťažiach):1. Mikaela Shiffrinová (USA) 546 bodov, 2. Brignoneová 381, 3. Rebensburgová 311, 4. VLHOVÁ 288, 5. Corinne Suterová (Švaj.) 225, 6. Holdenerová 221Poradie obrovského slalomu (3):1. Brignoneová 225, 2. Holtmannová 159, 3. Bassinová 158, 4. Shiffrinová 154, 5. Tessa Worleyová (Fr.) 129, 6. Robinsonová 126, 7. VLHOVÁ a Holdenerová po 108