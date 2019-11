Vlhová absolvuje v Killingtone dvoje preteky za 24 hodín, v minulosti tam už dosiahla dve druhé miesta

Sľubná predpoveď počasia

Vlhová už bola v Killingtone na "bedni"

Shiffrinovej obľúbené preteky

29.11.2019 (Webnoviny.sk) - Dvoje preteky za 24 hodín! Takýto nahustený program má pred sebou počas víkendu v americkom Killingtone slovenská zjazdárka Petra Vlhová. V sobotu sa postaví na štart obrovského slalomu a v nedeľu ju čaká slalom.Po nevydarenom úvode Svetového pohára v obrovskom slalome v rakúskom Söldene a predčasnej rozlúčke z líderskej pozície v 2. kole slalomu vo fínskom Levi nastal čas na reparát v oboch jej obľúbených disciplínach."Už deň po pretekoch v Levi sme pokračovali do iného fínskeho strediska Suomu, kde sme dva dni trénovali obrovský slalom. Podmienky boli výborné. Potom sme sa letecky presunuli na východ USA do Killingtonu, kde sme v stredu Petre dopriali deň voľna. Vo štvrtok sme chceli trénovať slalom aj obrovský slalom, ale lanovky nepremávali v dôsledku veľmi zlého počasia," uviedol Matteo Baldissarutti, člen trénerského tímu Petry Vlhovej.Talian Baldissarutti len toto leto doplnil športové zázemie druhej najlepšej pretekárky Svetového pohára. Okrem asistencie hlavnému trénerovi Liviovi Magonimu pomáha aj s prípravou lyží ďalšiemu krajanovi Pierluigimu Parravicinimu.Podľa Baldissaruttiho sa má v piatok v Killingtone umúdriť počasie a Team Vlha bude trénovať s dôrazom na obrovský slalom, pričom Petra absolvuje aj slalomové jazdy."Predpoveď počasia je sľubná na niekoľko najbližších dní, takže uvidíme. Naším cieľom v Killingtone je dosiahnuť pódiové umiestnenie v obrovskom slalome aj slalome. Dúfame, že Petra zabojuje aj o víťazstvo," doplnil Baldissarutti.Vlhová sa v Killingtone predstavila aj v predchádzajúcich troch rokoch, odkedy Svetový pohár prvýkrát zavítal do tohto zimného strediska v americkom štáte Vermont.Ambiciózna Liptáčka už na miestnych svahoch dosiahla dve druhé a jedno piate miesto v slalome, v obrovskom slalome to zatiaľ najvyššie dotiahla vlani na siedmu priečku. Všeobecne sa očakáva ďalší diel jej súboja s fenomenálnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá sa stala víťazkou slalomu v Levi.Shiffrinová je zatiaľ na domácom snehu v slalome stopercentná, na konte má víťazný hetrik z rokov 2016 - 2018. V obrovskom slalome zatiaľ na domáce víťazstvo čaká.Preteky SP žien na východe USA sa vlani tešili veľkej diváckej obľube, priamo v dejisku si ich pozrelo počas dvoch dní až 39 000 ľudí."Killington je môj najobľúbenejší Svetový pohár. Pred rokom prišlo toľko ľudí, že bol utvorený rekord v účasti fanúšikov na ženských pretekoch Svetového pohára. Môj víťazný hetrik na domácom svahu pred americkými fanúšikmi je niečo, na čo nikdy nezabudnem. Už sa veľmi teším na pokračovanie," uviedla Mikaela Shiffrinová v tlačovej správe organizátorov SP v Killingtone.V sobotu ženy v Killingtone absolvujú obrovský slalom. Prvé kolo sa začne o 15.45 h, druhé kolo s tridsiatkou najlepších príde na rad od 19.00 h. V nedeľu sa v rovnakom čase uskutočnia preteky v klasickom slalome.