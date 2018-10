M. Azarov: Ukrajina sa neodváži spustiť v Donbase rozsiahly konflikt

Mykola Azarov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 3. októbra (TASR) - Kyjevské úrady sa len ťažko odvážia spustiť v Donbase masívny konflikt, keďže by to viedlo k pádu ukrajinského režimu. Vyhlásil to v stredu bývalý ukrajinský premiér Mykola Azarov na tlačovej konferencii venovanej súčasnej situácii v jeho krajine, informuje agentúra TASS.vyhlásil Azarov.Komentujúc rozhodnutie ukrajinského prezidenta Petra Porošenka predložiť v parlamente návrh zákona o rozšírení osobitného štatútu Donbasu, ukrajinský expremiér uviedol, že prijatie danej legislatívy by nezmenilo nič.zakončil.