V Rači kandidujú na starostu traja, na poslanca je 58 uchádzačov

Súčasný starosta Rače Peter Pilinský, archívna snímka. Foto: TASR Súčasný starosta Rače Peter Pilinský, archívna snímka. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – V bratislavskej Rači kandidujú oficiálne na starostu mestskej časti traja uchádzači. Do 15-členného miestneho zastupiteľstva sa chce dostať 58 kandidátov. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý je zverejnený na webovej stránke mestskej časti.Medzi kandidátmi na starostu Rače je súčasný starosta Peter Pilinský i miestny a krajský poslanec Michal Drotován. Obaja sa budú uchádzať o hlasy voličov ako nezávislí kandidáti. Treťou kandidátkou je miestna poslankyňa Monika Luknárová. Podporuje ju sedem opozičných strán SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola.V prvom volebnom obvode kandiduje na miestneho poslanca 39 uchádzačov. Do račianskeho zastupiteľstva sa však môže prebojovať len desať z nich. V druhom volebnom obvode kandiduje na račianskeho poslanca 13 ľudí, z toho len pre troch je pripravené miesto v miestnom parlamente. V treťom volebnom obvode sú šiesti kandidáti, ktorí sa chcú prebojovať do miestneho zastupiteľstva. Podariť sa to môže len dvom z nich.Kandidáti na primátorov, starostov a komunálnych poslancov či strany, ktoré ich navrhujú, mali 11. septembra posledný deň na podanie kandidačnej listiny pre novembrové komunálne voľby. Voľby budú v sobotu 10. novembra, kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom hlasovania.