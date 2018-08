M. Babušu z Milochova vytiahol vpád okupantov z postele od priateľky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ ARCHÍV Miroslav Vojtek Foto: TASR/ ARCHÍV Miroslav Vojtek

Považská Bystrica 9. augusta (TASR) – Mariána Babušu z považskobystrickej mestskej časti Dolný Milochovaugustový vpád okupačných vojsk v roku 1968 z postele od priateľky, neskôr manželky. Cestoval za ňou niekoľkokrát do týždňa viac ako 30 kilometrov do obce Petrovice v dnešnom Bytčianskom okrese.spomína si 74-ročný Milochovčan.Jeho prvá cesta od snúbenice viedla na motorke do Bytče na čerpaciu stanicu, kde sa už od skorého rána tvorili rady na benzín.doplnil Babuša.Okupačné kolóny podľa neho prúdili po 21. auguste cez Považie, smerom na Bratislavu, ešte niekoľko týždňov. Ľudia sa snažili vysvetliť dôstojníkom i radovým vojakom, že v Československu k žiadnej kontrarevolúcii nedošlo.dodal Babuša.Politické uvoľnenie od začiatku roka 1968 podľa neho dalo ľuďom obrovskú nádej, že sa po 20 rokoch stane Československo opäť slobodnou krajinou, obyvatelia štátu očakávali pozitívne zmeny a otvorenie dverí k vyspelému západnému svetu.doplnil.Ako dodal, nová nádej prišla až na jeseň 1989, i keď najmä u strednej a staršej generácie, ktorá zažila vpád okupačných vojsk, sa objavili obavy z ďalšieho zásahu zo zahraničia.dodal Babuša.pok vs