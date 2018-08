Podmienky štúdia študentov z EÚ sa v Británii po brexite zrejme zmenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Londýn/Birmingham/Bratislava 9. augusta (TASR) - Súčasné podmienky univerzitného štúdia pre študentov z Európskej únie vo Veľkej Británii s veľkou pravdepodobnosťou po brexite už platiť nebudú. Pre TASR to povedal Ludovic Highman, spoluautor výskumu, zaoberajúceho sa vplyvom brexitu na britskú akademickú pôdu.povedal. Znamená to, že výška školného pre nich zostáva rovnaká a naďalej budú môcť požiadať britskú vládu o študijnú pôžičku. Či sa tieto podmienky neskôr zmenia, závisí od konečnej dohody o výstupe Británie z EÚ - ale je to pravdepodobné, dodal Highman.Rovnaký názor na situáciu má aj profesor ekonómie na univerzite v Birminghame John Fender.povedal.Prišlo by tak k rozdeleniu študentov len na dve skupiny – domácich a zahraničných. Momentálne sa študenti z cudziny delia na študentov z Európskej únie a študentov mimo nej. Výška školného je rovnaká iba pre britských študentov a študentov z EÚ. Poplatky pre študentov z krajín mimo EÚ sú niekoľkonásobne vyššie a možnosť vládnej pôžičky sa na nich nevzťahuje.Zrušenie študijných pôžičiek aj pre študentov z EÚ je podľa oboch akademikov vysoko pravdepodobné. Práve táto možnosť je mnohokrát rozhodujúcim faktorom štúdia v Británii, keďže môže byť poskytnutá v plnej výške školného. Štúdium pre všetkých zahraničných študentov by tak zdraželo a museli by si ho hradiť z vlastných zdrojov.Zmena podmienok štúdia by preto mohla mať za následok menší počet študentov z EÚ na britských univerzitách, a to najmä v Anglicku, kde je školné najdrahšie. Podľa Medzinárodného študentského prieskumu označilo 36 percent potenciálnych zahraničných študentov brexit za dôvod, pre ktorý sa ich záujem o štúdium v krajine znížil.Naopak, počet prihlášok na škótske univerzity od študentov z EÚ za posledné mesiace vzrástol. Highman priznal, že aj keď je Škótsko - pre svoje prakticky bezplatné školstvo a medzinárodnú úroveň vzdelania - už dlhodobo obľúbenou krajinou štúdia, zvýšený nárast môže byť čiastočne pripísaný aj brexitu.vysvetlil Highman. Školné na škótskych univerzitách je niekoľkonásobne nižšie než vo zvyšku Británie a v plnej sume preplácané tamojšou vládou. Tá potvrdila, že rovnaké podmienky štúdia budú zachované pre všetkých študentov aj počas akademického roka 2019/20.V súčasnosti sú medzi študentmi z Európskej únie najžiadanejšie vysoké školy v škótskych mestách Edinburgh, Glasgow a Aberdeen. Momentálne na ne prichádza väčšie množstvo študentov než na školy v Cambridgei a Oxforde. V počte študentov z EÚ konkurujú aj najlepším londýnskym univerzitám.Percentuálne najviac študentov z EÚ študuje na univerzite v škótskom meste Aberdeen (19,2 percenta). Po nej nasledujú dve univerzity v Londýne, konkrétne London School of Economics (17,6 percenta) a Imperial College (16,2 percenta). Vyplýva to z údajov Britskej kancelárie štatistík vysokého školstva.Výskumsa zaoberá implementáciou brexitu a jeho vplyvom na britskú akademickú pôdu. Projekt je realizovaný pod záštitou iniciatívy(Spojené kráľovstvo v meniacej sa Európe), ktorá sa zaoberá výskumom vzťahov EÚ a Británie.