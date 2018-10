M. Beblavý: Kampaň Lesov SR je politická a predražená

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) – Kampaň štátneho podniku Lesy SR je spolitizovaná a predražená. Peniaze mali smerovať skôr na platy lesných robotníkov, ktoré sú pod hranicou minimálnej mzdy. Vyhlásil to líder mimoparlamentnej strany Spolu – občianska demokracia Miroslav Beblavý v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave. Zároveň uviedol, že žiada ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (SNS) o odvolanie riaditeľa Lesov SR Mariana Staníka.Lesy SR podľa Beblavého vedú za štátne peniaze politickú kampaň s názvom Lesy sme my, ktorá má stáť viac ako 1,6 milióna eur.skonštatoval Beblavý, podľa ktorého ide o neprípustný útok proti občanom SR. To samo o sebe je podľa Beblavého dôvod na odvolanie manažmentu podniku.Kampaň označil za predraženú, pričom zdôraznil, že prvým trom tarifným triedam robotníkov Lesy SR neplatia ani základnú minimálnu mzdu.vyčíslil Beblavý.Túto situáciu vníma Beblavý ako neprijateľnú a žiada preto ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú o odvolanie riaditeľa Lesov SR Mariana Staníka.