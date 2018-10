M. Fedor: Policajný prezident dokáže byť po zmenách v zákone autonómny

Na archívnej snímke Martin Fedor. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. októbra (TASR) - Policajný prezident by mal byť podľa poslanca Martina Fedora z klubu Most-Híd vzťahovo vzdialený od politického nominanta, teda ministra vnútra. Povedal to počas diskusie k novele zákona o Policajnom zbore, ktorá okrem iného mení spôsob výberu policajného prezidenta.Fedor poukazuje, že podľa novely zákona, ktorú predkladá ministerstvo vnútra, dokáže byť šéf polície autonómny vo svojich rozhodnutiach. Minister totiž podľa Fedora bude musieť oveľa viac diskutovať a presviedčať o vhodných kandidátoch na policajného prezidenta.uzavrel Fedor. Treba podľa neho nastaviť výber aj možnosti kariérneho rastu, aby sa do funkcií dostávali tí najlepší.Novela zákona prináša nové pravidlá výberu policajného prezidenta. Naďalej ho má vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak však bude môcť až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Menovaný má byť na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) novela posilňuje nezávislosť inšpekcie ministerstva vnútra a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.