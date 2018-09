M. Beblavý: Na Slovensku rastú mzdy najpomalšie z krajín V4

Miroslav Beblavý, archívna snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 10. septembra (TASR) - Na Slovensku rastú mzdy najpomalšie z krajín V4. Vláda s tým podľa nezaradeného poslanca Národnej rady (NR) SR Miroslava Beblavého nevie nič spraviť, lebo to sama spôsobila.zdôraznil Beblavý na pondelkovom brífingu pred budovou NR SR. Aj v Poľsku je podľa neho rast platov vyšší ako na Slovensku.Od nástupu súčasnej vlády v marci 2016 až po druhý štvrťrok 2018 sa totiž podľa neho mzdy na Slovensku zvýšili v priemere o 11,4 %. V Poľsku pritom vo vyjadrení v eurách rástli podľa Beblavého o 14 %, v Českej republike to bolo o 21 % a v Maďarsku o 22 %.Takýto vývoj pripisuje najmä politike vlády, ktorá podľa neho robila za posledné roky predovšetkým tri veci. A teda, že pomerne rýchlo zvyšovala minimálnu mzduuviedol Beblavý.Naopak, to, čo podľa neho ovplyvňuje príjmy všetkých kategórií, sú platy vo verejnom sektore.priblížil nezaradený poslanec.Aj to podľa neho umožňuje zamestnávateľom nedávať ľuďom vyššie mzdy. Zároveň aj tým vláda podľa poslanca nezabezpečila to, aby Slovensko prestalo byť krajinou lacnej pracovnej sily.Riešenie vidí Beblavý v znížení odvodov, ktoré sú podľa neho na Slovensku obrovské. Tým by ľuďom ostalo viac peňazí, ktoré zarobia. Napríklad na najbližšej parlamentnej schôdzi navrhuje podľa neho spravodlivejší systém minimálnej mzdy, kde by si štát na daniach a odvodoch od najmenej zarábajúcich bral menej ako doteraz.