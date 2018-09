Víziu a stratégiu rozvoja majú tvoriť do roka 2030 všetci aktéri

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 10. septembra (TASR) – Máme ambíciu, aby okrem prezentácie a implementácie Agendy 2030 sme ju zrealizovali tak, aby vznikla Vízia a stratégia Slovenska do roka 2030, ktorú budú tvoriť všetci zainteresovaní aktéri. Uviedol to v pondelok vicepremiér Richard Raši (Smer-SD).Podpredseda vlády to povedal na úvod spoločného rokovania Pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a pre prípravu Národného investičného plánu SR na roky 2018 – 2030 a Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja SR. Na rokovaní sa zúčastnili aj zástupcovia akademickej obce, rezortov, občianskej spoločnosti a ďalší.Pripomenul, že od januára 2019, ak prebehne legislatívny proces, bude sekcia regionálneho rozvoja patriť pod Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).konštatoval s tým, že v takomto zastúpení sa budú stretávať ďalej. Vyslovil názor, že sa podarí vytvoriť víziu a stratégiu, ktorá niekoľkonásobne prekročí volebný cyklus.V súvislosti s prípravou rozpočtu EÚ na budúce obdobie 2021 až 2027 pripomenul, že čerpanie financií by malo byť do roka 2029 alebo 2030 a Európska komisia už predbežne široko definovala 5 základných priorít.Budúce stretnutia zainteresovaných strán by mali podľa neho priniesť konkrétne vízie a potreby, ktoré sa premietnu do Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roka 2030.uzavrel príhovor.ÚPVII má spolu s rezortmi pripraviť a vláde do konca apríla 2019 predložiť návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roka 2030, uviedla generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií ÚPVII Alena Sabelová. Tento návrh musí integrovať súbežne pripravovanú národnú stratégiu regionálneho rozvoja.Na úrade začína proces prípravy politiky čerpania eurofondov po roku 2020.povedala a zdôraznila význam participatívneho procesu.povedala pre TASR Sabelová. Verí, že sa nájde dohoda o tom, čo sú problémy SR.