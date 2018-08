M. Beblavý: Pravidlá voľby kandidátov sudcov ÚS sú málo ambiciózne

Na snímke poslanec NR SR Miroslav Beblavý. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. augusta (TASR) – Jedinou skutočnou vážnou zmenou vo voľbe kandidátov na ústavných sudcov je zvýšenie kvóra. Uviedol to v stredu na brífingu nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý. Informoval tiež, že v prvom čítaní zmeny podporí, ale podpora v ďalšom legislatívnom procese bude závisieť od konečnej podoby návrhu. Súčasná zmena sa mu zdá málo ambiciózna.Beblavý pripomenul, že podľa vládou schváleného návrhu bude na zvolenie kandidáta na ústavného sudcu potrebných najmenej 76 hlasov poslancov." uviedol. Podľa Beblavého táto zmena môže byť významná vtedy, keď dôjde k rozporom vo vládnej koalícii a jej časť by sa rozhodla nezúčastniť sa na hlasovaní.Vláda schválila zvýšenie veku ústavného sudcu zo 40 na 45 rokov, čo je podľa Beblavého, viaceré schválené zmeny považuje poslanec za. Chýba mu najmä to, aby bol celý výberový proces podrobnejšie upravený.podotkol.Poslanec kritizuje aj to, že návrh neumožňuje voliť ústavných sudcov na dobu inú ako 12 rokov. Bol by za to, aby poslanci kandidátov na sudcov síce zvolili, no ich funkčné obdobia by mali rozdielnu dĺžku. To by podľa Beblavého zabezpečilo, že ÚS SR sa bude môcť v budúcnosti obnovovať pravidelne. Ústavní sudcovia by sa podľa jeho slov mohli voliť každé štyri roky.Najdôležitejšie zmeny minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) podľa Beblavého buď nechcel, alebo nevedel presadiť. Beblavý a jeho nezaradení kolegovia, ktorí založili mimoparlamentnú stranu Spolu, podporia zmeny ústavy, ale ich konečné hlasovanie v druhom a treťom čítaní bude závisieť od konečnej podoby zmien.Vláda SR návrh na zmenu Ústavy SR, ktorý pripravil minister spravodlivosti Gábor Gál, schválila v stredu. Na presadenie novely budú v Národnej rade SR potrebné i hlasy opozície.