Oslavy SNP ponúknu suvenírovú eurobankovku či preukaz zo zemľanky

Pamätník Múzea SNP v Banskej Bystrici Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 22. augusta (TASR) – Každoročné celoštátne oslavy Slovenského národného povstania (SNP) organizuje Múzeum SNP v Banskej Bystrici najmä pre mladých, aby vedeli, aký význam v našej histórii má pamätný 29. august 1944 a už viac ako desať rokov ich robí z úcty k národným dejinám, na ktoré sa nesmie zabudnúť. Tohtoročné oslavy 74. výročia SNP potrvajú dva dni a návštevníkov čakajú novinky.konštatovali v stredu na tlačovej besede zástupcovia Múzea SNP.Jednou z atraktívnych zmien osláv SNP bude ich začiatok. Ten je plánovaný na 28. augusta na 15. h, kedy odštartuje jazdou dobovej cyklistickej eskadróny zo Zvolena do Banskej Bystrice. Vojaci v dobových uniformách sa sformujú na zvolenskom Námestí SNP a v sprievode historických vozidiel sa vydajú na jazdu cez okolité obce. Ukončia ju symbolicky pri Pamätníku SNP v Banskej Bystrici, kde oslavy pokračujú o 19. h slávnostným koncertom Štátnej opery.Oslavy SNP sa 29. augusta ponesú už v tradičnom, oficiálnom duchu. O 11. h ich otvorí prelet leteckej techniky Ozbrojených síl SR, nasledovať bude pietny akt kladenia vencov a slávnostné zhromaždenie otvorí slovenská hymna v podaní priameho účastníka SNP Vladimíra Strmeňa a Vojenskej hudby Banská Bystrica.Na tribúne, kde s príhovormi dopoludnia vystúpia najvyšší ústavní činitelia, zhruba od 14. h sa začne kultúrny program, v ktorom sa predstavia folklórny súbor Zemplín, rocková kapela vzdušných síl USA v Európe Touch'N Go, banskobystrická formácia Družina, ruský spevácky súbor Babkini vnuci, Diabolské husle a Jana Orlická. Program vyvrcholí koncertom kapely Korben Dallas.Počas dňa nebudú chýbať ani statické a dynamické ukážky Ozbrojených síl SR či dobový vojenský tábor klubov vojenskej histórie. Múzeum SNP bude v tento deň otvorené bezplatne.Ako zdôraznil Dalibor Lesník, marketingový manažér Múzea SNP, aj v tomto roku sa návštevníci môžu na oslavy do Banskej Bystrice odviezť vlakmi z ktorejkoľvek železničnej stanice na Slovensku výhodnejšie. Zaplatia len cestu na oslavy, naspäť pocestujú bezplatne. Oficiálny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko im poskytne 50-percentnú zľavu. Cestovný lístok však musí byť označený pečiatkou organizátora v pokladnici Múzea SNP.dodal Lesník.Návštevníci sa môžu tešiť aj na novú suvenírovú eurobankovku s motívom Pamätníka SNP a pancierových vlakov. Kde sa bude dať kúpiť a od koľkej hodiny, vyhlásia organizátori na hlavnej tribúne okolo 14.00 h. Keďže múzejníci objednali vyšší náklad, malo by sa vraj ujsť každému záujemcovi.