M. Belica: Samosprávy musia počítať s recesiou

Na archívnej snímke Milan Belica. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Nitra 17. októbra (TASR) – Hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) dosiahlo za prvých šesť mesiacov roka 2019 kladné výsledky. Kraj evidoval celkové príjmy v hodnote viac ako 110 miliónov eur a výdavky necelých 85 miliónov eur. Celkový prebytok tak dosiahol sumu viac ako 25 miliónov eur.Do krajského rozpočtu pritieklo najviac financií z daňových príjmov, ktoré dosiahli sumu 63 miliónov eur, z grantov a transferov prišlo do krajskej pokladne viac ako 33 miliónov eur, tretiu najvyššiu položku tvorili nedaňové príjmy, ktoré dosiahli na konci júna 2019 sumu takmer desať miliónov eur.Podľa predsedu NSK Milana Belicu patrí ekonomika NSK k najlepším na Slovensku. Potvrdzuje to aj v októbri zverejnený rebríček Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). NSK sa v ňom umiestnil na prvom mieste, ako kraj s najlepším finančným zdravím a najnižšou, 11,33-percentnou, mierou úverovej zaťaženosti. Belica však upozorňuje, že rast ekonomiky sa spomaľuje a samospráva by sa na tento vývoj mala pripraviť.zdôraznil.Ako pripomenul, v prípade, že sa ekonomike prestane dariť, prejaví sa to aj v zníženom výbere daní z príjmov fyzických osôb, ktoré tvoria najväčšiu časť rozpočtu samospráv.myslí si Belica.