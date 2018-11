M. Beňová: Nesúhlasím s požiadavkou na predčasné voľby

Monika Beňová, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 18. novembra (TASR) - Europoslankyňa Monika Beňová rešpektuje demonštrácie Za slušné Slovensko, nesúhlasí však s ich požiadavkou na predčasné voľby. Povedala to v nedeľňajšej diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.odkázala.Na margo kauzy rigoróznej práce predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS) podotkla, že v prvom rade je to jeho problém a musí to vyriešiť.uviedla.Europoslanec a šéf SaS Richard Sulík je však presvedčený, že jediným riešením môže byť len Dankova rezignácia.odkázal.Beňová v relácii uznala, že Smer-SD prišiel v komunálnych voľbách o niektoré miesta.avizuje.Napriek tomu, že šéf Smeru-SD Robert Fico a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) majú odlišný názor na Globálny pakt OSN o migrácii, si Beňová nemyslí, že v strane bude roztržka.ozrejmila.Sulík tvrdí, že tento pakt vytvára silný politický záväzok.konštatoval.Europoslanci spomínali Lajčáka aj v súvislosti s prezidentskými voľbami.myslí si Sulík. Beňová tu konkrétna nebola. Potvrdila len, že je ambíciou Smeru-SD ponúknuť kandidáta, ktorý uspeje.